X!

Tapa/Team Kaitsevägi valmistas Mistrale peavalu

Käsipall
Serhii Orlovskyi
Serhii Orlovskyi Autor/allikas: Marie-Johanna Kippar / SK Tapa
Käsipall

Kui esmaspäeval alistas Viljandi HC meeste käsipalli meistriliiga teise vooru esimeses kohtumises HC Viimsi/Alexela, siis teisipäeval jätkusid mängud Tapal, kus kohalik Team Kaitsevägi võõrustas Mistrat. Meeskonnad alustasid meistriliigat eelmisel nädalal vastavalt kaotuse ning võiduga.

SK Tapa naasis pärast 544 päeva taas meistriliigas kodupubliku ette ning Endrik Jaanise kolme värava toel võeti 14. minutiks 8:7 eduseis. Mistra suutis siiski kiiresti viigistada, paari tabamusega ette minna ning vaatamata sellele, et võõrustajad nägid veel korra tablool võrdseid numbreid, siiski vaheajaks 17:15 edu haarata.

Teise poolaja keskpaigani hoidis Mistra Team Kaitseväge pidevalt mõne värava kaugusel. Seejärel suudeti siiski mõne järjestikuse väravaga vahe suuremaks teha. Martin Neruti  tabamuse järel juhiti 52. minutil juba 29:23 ning sellest SK Tapa enam taastuda ei suutnud. Lõppseisuks vormistas Kert Liinat 32:26.

Mistra resultatiivseimaks oli teisipäeval Serhii Orlovskyi üheksa tabamusega ning SK Tapa poolelt viskas Kristjan Heinla kuus väravat. "Esimesed kaks mängu on kulgenud sarnase stsenaariumi järgi," alustas mängujärgset analüüsi sel hooajal Tapale naasnud Kaspar Lees. "Kuigi andsime lõpus punktid vastasele, tundsime, et tegime täna siiski jälle sammu edasi."

"Kuigi tiim on uus, oli täna meeskonnavaim paigas. Eks siin on oma suur roll pea täismajal publikul Tapa saalis, see on mõnus värk - Aitäh neile!" jätkas Tapal mängiva treenerina tegutsev Lees. "Isegi minul vanema mehena tuleb niimoodi mängunälg tagasi ja tõmbab korralikult käima. Kuigi lõpuks karistati mõned meie tehnilised vead vastaste poolt ära, ütleks, et oma põhieesmärgiga sel hooajal - ülemise otsa tiimidele peavalu valmistada - saime ilusti hakkama."

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

käsipalliuudised

22:19

Tapa/Team Kaitsevägi valmistas Mistrale peavalu

15.09

Hea lõpp tõi Viljandile teise võidu

14.09

Mistra eurohooaeg lõppes esimeses ringis: jäime liiga passiivseks

12.09

Mistra ootab koduses korduskohtumises raske ülesanne

11.09

Mistra alustas hooaega 30-väravalise võiduga

11.09

Käsipalli naiste meistriliigas pandi pall mängu

10.09

Käsipalli meistriliigas olid avavoorus võidukad kodumeeskonnad

09.09

Naiste käsipalli meistriliiga alustab: oleme seda pikalt oodanud

07.09

Mistra alustas eurohooaega kaotusega

06.09

Teenekas soomlane hakkab kaasajastama Eesti käsipallifilosoofiat

06.09

Käsipallihooaeg algas Serviti karikavõiduga

04.09

Mistra alustab euroteekonda Austrias: eksimisruumi ei ole

02.09

Taas meistriliigas mängiva Tapa treener: raske oli mehi pehmeks rääkida

02.09

Põlva Serviti ja Viljandi HC avavad superkarikaga käsipallihooaja

19.08

HC Tallinn uuel hooajal kõrgliigas ei osale: naaseme vaid kahel juhul

multimeedia

sport.err.ee uudised

22:19

Tapa/Team Kaitsevägi valmistas Mistrale peavalu

21:56

ETV spordisaade, 16. september

21:20

16-aastane Paalberg säras kübaratrikiga ja Vaprus naasis võidusoonele

20:39

Seitsmevõistluse täht tülitseb alaliiduga: meil on tõendid, et ta valetab

20:01

Soome võrkpallikoondis üllatas MM-il olümpiavõitjat

19:30

Filip Ingebrigtsen: Jakob ei ole otsustanud, kas jookseb 5000 meetrit

18:41

Eesti Invaspordi Liit ühines Eesti Paralümpiakomiteega

18:25

Maffia segab nelja aasta eest Serie A-s mänginud Itaalia klubi tööd

17:38

Seeman pääses Portugalis üksikmängus põhiturniirile

16:53

Tõkkejooksu valitseja jäi finaalist välja, põneva kõrgushüppe võitis Kerr Uuendatud

16:22

Trans võõrustab UEFA noorteliiga avakohtumises Fääri saarte meistrit

15:44

Ametlik: Drell jätkab karjääri Hispaania kõrgliigas

15:12

Jürgenson ja Lesk teenisid Hispaania meistrivõistluste etapil võidu

14:44

Pajur teenis Prantsusmaa karika etapil viienda koha

14:11

Toijala Kotsari õlavigastusest: Jaapanis käib see protsess teistmoodi

loetumad

16:53

Tõkkejooksu valitseja jäi finaalist välja, põneva kõrgushüppe võitis Kerr Uuendatud

03.09

2025. aasta kergejõustiku MM-i ajakava ja ülekanded

15.09

Duplantis lõpetas kergejõustiku MM-i õhtu maailmarekordiga Uuendatud

15:44

Ametlik: Drell jätkab karjääri Hispaania kõrgliigas

15.09

VIDEO | End jõuga läbi murdnud Pariisi olümpiavõitja jooks MM-il tühistati

14:11

Toijala Kotsari õlavigastusest: Jaapanis käib see protsess teistmoodi

15.09

Kristin Lätt paneb sportlaskarjääri määramata ajaks pausile

15.09

VIDEO | Duplantis püstitas 14. maailmarekordi

15.09

Võrkpalli MM-il on esimesed piletid kaheksandikfinaali juba jagatud

09:34

MM-debütant Kivikas: üritan seda võtta lihtsalt tavalise võistlusena

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo