Tapa/Team Kaitsevägi valmistas Mistrale peavalu

Kui esmaspäeval alistas Viljandi HC meeste käsipalli meistriliiga teise vooru esimeses kohtumises HC Viimsi/Alexela, siis teisipäeval jätkusid mängud Tapal, kus kohalik Team Kaitsevägi võõrustas Mistrat. Meeskonnad alustasid meistriliigat eelmisel nädalal vastavalt kaotuse ning võiduga.

SK Tapa naasis pärast 544 päeva taas meistriliigas kodupubliku ette ning Endrik Jaanise kolme värava toel võeti 14. minutiks 8:7 eduseis. Mistra suutis siiski kiiresti viigistada, paari tabamusega ette minna ning vaatamata sellele, et võõrustajad nägid veel korra tablool võrdseid numbreid, siiski vaheajaks 17:15 edu haarata.

Teise poolaja keskpaigani hoidis Mistra Team Kaitseväge pidevalt mõne värava kaugusel. Seejärel suudeti siiski mõne järjestikuse väravaga vahe suuremaks teha. Martin Neruti tabamuse järel juhiti 52. minutil juba 29:23 ning sellest SK Tapa enam taastuda ei suutnud. Lõppseisuks vormistas Kert Liinat 32:26.

Mistra resultatiivseimaks oli teisipäeval Serhii Orlovskyi üheksa tabamusega ning SK Tapa poolelt viskas Kristjan Heinla kuus väravat. "Esimesed kaks mängu on kulgenud sarnase stsenaariumi järgi," alustas mängujärgset analüüsi sel hooajal Tapale naasnud Kaspar Lees. "Kuigi andsime lõpus punktid vastasele, tundsime, et tegime täna siiski jälle sammu edasi."

"Kuigi tiim on uus, oli täna meeskonnavaim paigas. Eks siin on oma suur roll pea täismajal publikul Tapa saalis, see on mõnus värk - Aitäh neile!" jätkas Tapal mängiva treenerina tegutsev Lees. "Isegi minul vanema mehena tuleb niimoodi mängunälg tagasi ja tõmbab korralikult käima. Kuigi lõpuks karistati mõned meie tehnilised vead vastaste poolt ära, ütleks, et oma põhieesmärgiga sel hooajal - ülemise otsa tiimidele peavalu valmistada - saime ilusti hakkama."