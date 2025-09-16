X!

16-aastane Paalberg säras kübaratrikiga ja Vaprus naasis võidusoonele

Premium liiga
Pärnu JK Vaprus
Pärnu JK Vaprus Autor/allikas: Sergei Stepanov/ERR
Premium liiga

Koduse jalgpalli Premium liiga teisipäevases ainsas mängus alistas augustis hiilgavas hoos olnud Pärnu Vaprus võõrsil Tartu Tammeka 4:1.

Enam kui 500 pealtvaataja ees toimunud mängus läks külalismeeskond Tristan Pajo väravast juhtima juba 3. minutil, 12. minutil viigistas seisu Mamadou Bah. Marten-Chris Paalberg lõi siis avapoolajal kaks ning teisel poolajal ühe värava.

16-aastane Paalberg lõi augustis nelja mänguga viis väravat ning nimetati seejärel ka Premium liiga kuu parimaks mängijaks. Nüüd on noormehel 19 Premium liiga kohtumisega kirjas kaheksa tabamust.

Pärnu on 28 mänguga kogunud 42 punkti, mis asetab nad tabelis kuuendale kohale. Järgmises voorus on võimalik omavahel kohtuvate Nõmme Kalju (48) ja Narva Transiga (45) vahet vähendada, sest võõrustatakse viimasel kohal olevat Tallinna Kalevit. Tammeka on seitsmendana kogunud 23 punkti.

Toimetaja: Anders Nõmm

premium liiga väravad

sport.err.ee uudised

