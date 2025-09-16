Seeman pääses Portugalis üksikmängus põhiturniirile

Seemanil pole kohta maailma edetabelis, sest tema arvel on vaid kolm turniiri 2024. aasta lõpust, aga ühelgi ta põhitabelisse ei pääsenud, kirjutab Tennisnet.ee. Kvalifikatsiooni läbimine annab 4 punkti, aga edetabelisse pääseb Seeman ikkagi alles siis, kui ta põhiturniiril ühe võidu saab.

Esimene kohtumine oli Seemanile keeruline, ta võitis selle 11:9 otsustavas tie-break'is. Kahes järgmises mängus eestlane enam setti ei kaotanud ja teisipäevases kolmanda ringi mängus alistas samuti edetabelikohata rootslase Joel Hanssoni 7:5, 6:3.

Paarismängus on Seemani partner Mehhiko teine reket Alex Hernandez, keda Tallinnas Davis Cupil välja ei pandud, kuid tulemust arvestades tegid mehhiklased õigesti. Nad on asetatud neljandana. Seeman peab nii üksik- kui ka paarismängu esimese ringi kohtumise kolmapäeval.