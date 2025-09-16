Trans võõrustab UEFA noorteliiga avakohtumises Fääri saarte meistrit

Esimeses eelringis selgitatakse edasipääseja kahe mänguga, mis peetakse kodus-võõrsil printsiibil. Eesti ja Fääri saarte meistrite esimene kohtumine toimub Sportland Arenal neljapäeval, 18. septembril kell 17.45, vahendab jalgpall.ee.

Meeskondade korduskohtumine toimub kolmapäeval, 1. oktoobril Torshavnis asuval Torsvolluri staadionil Eesti aja järgi kell 21.00.

Edu korral ootab Transi noori teises ringis Belgia klubi KRC Genk ning kolmandas eelringis kas Leedu NFA Be1, Soome Helsingi HJK või Türgi Trabzonspor. UEFA noorteliigas osaleb kokku 50 klubi, kes mängivad kolme kodus-võõrsil eelringi kaudu koha eest kümne parima seas. Esimesest eelringist pääsevad edasi kümme meeskonda, kes löövad kahe mängu arvestuses vastasest rohkem väravaid. Võistlussarja teine eelring toimub oktoobris ja novembris.

Trans teenis koha UEFA noorteliigas tänu U-19 Eliitliiga Meistriliiga võidule. Tiitli kindlustas meeskond maikuus, kui A. Le Coq Arenal toimunud finaalis alistati Pärnu JK Vaprus tulemusega 3:2.