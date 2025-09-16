X!

Jürgenson ja Lesk teenisid Hispaania meistrivõistluste etapil võidu

Autoralli
Romet Jürgenson - Siim Oja
Romet Jürgenson - Siim Oja Autor/allikas: Alex Stefan/Motorsport UK
Autoralli

Eesti rallipaar Romet Jürgenson - Aleks Lesk (Ford Fiesta Rally2) teenisid Põhja-Hispaanias Oviedo lähistel toimunud autoralli Hispaania meistrivõistluste etapi.

Tavapärase kaardilugeja Siim Oja istus Jürgensoni kõrval Aleks Lesk ning eestlased jäid teise katse järel liidritest 4,5 sekundi kaugusele, aga avapäeva kaks viimast katset lõpetati võimsa võiduga ning päeva lõpuks oli eestlastel konkurentide ees 20,9 sekundit.

Jose Antonio Suarez ja Alberto Iglesias (Škoda Fabia RS Rally2) võitsid teise võistluspäeva esimesed kaks katset ning vähendasid vahet, aga kohtunikud määrasid hispaanlastele tagantjärele illegaalsete sõiduvõtete tõttu minutilise ajatrahvi, misjärel läksid Jürgenson ja Lesk juba 50,5 sekundiga juhtima.

Eestlased teenisid veel kaks katsevõitu, sealhulgas ka viimasel katsel, realiseerides rallivõidu. Suarez ja Iglesias Pin langesid lõpuks kolmandaks (+2.03,3), teisele kohale kerkisid Javier Pardo Siota ja David de La Puente (Škoda Fabia RS Rally2; +1.21,2).

"Kuna edu oli juba sees, siis oli teisel päeval oluliselt ühtlasem ja lihtsam sõita. Proovisime teha sujuvamat sõitu ja rehve hoida, sest pinnas oli abrasiivne ja rehve kasutada vähe. Loomulikult jälgisime ka konkurente, et kus nad oma kiirusega asuvad," vahendab autosport.ee Jürgensoni sõnu. "Aleksiga koostöö sujus esimesel korral kohe üllatavalt hästi ja on tunda, et ta on saanud erinevates kiiretes autodes kaardilugeja tööd teha. Testist piisas ja saime koostöö hästi sujuma ning rütmis püsimise osas küsimust polnud."

"Võimalus Hispaanias sõita tekkis M-Sporti ja Past Racingu meeskondade koostöös ja Hispaania meeskonna initsiatiivil, et nad saaksin enda ridadesse veel ühe konkurentsis sõitja juurde, kes suudaks meeskonnale hea koha tuua ja kohalikega võidelda," lisas Jürgenson.

Tema järgmine start on oktoobri esimesel nädalavahetusel Euroopa meistrivõistluste Horvaatia etapil.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Jürgenson ja Lesk teenisid Hispaania meistrivõistluste etapil võidu

