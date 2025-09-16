X!

Pajur teenis Prantsusmaa karika etapil viienda koha

Jalgrattasport
Markus Pajur
Markus Pajur Autor/allikas: Morgan Ebezannier Sport
Jalgrattasport

Prantsusmaa karikasarja kuuluval ühepäevasõidul Pariis – Bourges (165,1km) pälvis Markus Pajur (Charvieu-Chavagneux IC) viienda koha.

Võistlusel, kus olid stardis Prantsusmaa kõige tugevamad amatöörid, olid kolm paremat Louis Hardouin (Guidon Chalettois; 3:48.48), Antoine Raugel (VC Villefranche Beaujolais) ja Hugo Theot (Paris Cycliste Olympique), vahendab ejl.ee.

"Rada oli raske, aga enam-vähem mulle sobilik. Alguses läks kõik sujuvalt ja sain põhitõusule heal positsioonil," rääkis Pajur. "Tõusu otsas oli küljetuul ja sõitsime umbes 20-25 mehega eest minema. Pärast seda oli veel paar rasket tõusu, millest ühel läks meie grupp pooleks. Jälitasime esimesi umbes 20 kilomeetrit, aga õnneks saime nad kätte."

"Olin finišiks üsna süsi ja sprintisin läbi krampide. Olen tulemusega rahul. Tahtsin küll võita, aga reaalsuses, arvestades asjaolusid oli viies koht suhteliselt maksimum," lisas Pajur.

Markus Mäeuibo (Charvieu-Chavagneux IC) ja Gabriel Helmut Aduson (Team Lockimmo.com) lõpetasid grupis, mis kaotas parimatele nelja minuti ja 22 sekundiga. Eestlaste kohad olid vastavalt 42 ja 65.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

jalgrattauudised

14:44

Pajur teenis Prantsusmaa karika etapil viienda koha

11:33

Martin Laas oli Hiinas taas võidukas

14.09

Vuelta finaaletapp jäeti protestijate tõttu pooleli, Vingegaard võitis

14.09

Ebras pälvis Prantsusmaal koha 20 parema seas

14.09

Valgehobusemäe rattamaratoni võitsid Vaidem ja Mõttus

13.09

Vingegaard kindlustas jõudemonstratsiooniga Vuelta võidu

13.09

Kahekordne maailmameister Alaphilippe teenis Tudori särgis esimese võidu

12.09

Philipsen teenis kolmanda etapivõidu, Mihkels ei saanud lõpus sprintida

11.09

Vuelta lõpuetapile tuuakse lisapolitseijõude

11.09

Ganna võitis etapi, Almeida võttis Vingegaardilt sekundeid

10.09

Vuelta parim noorrattur teenis profikarjääri esimese võidu

10.09

Raido Ränkel ihkab lõpetada Kristo Prangli võiduseeria

09.09

Protestijate tõttu lühendatud etapil võidutses Bernal, Mihkels 87.

08.09

Pühapäeval toimub Keilas olümpiakrossi karikasarja viimane etapp

08.09

Kruusasõidu Eesti meistriteks tulid Ärm ja Tuisk

07.09

Pedersen näitas sprindijalga, Vingegaard ja Mihkels lõpetasid tükk aega hiljem

07.09

Iisraeli rattameeskond vahetas Vueltal protesteerijate tõttu särke

07.09

Mäeuibo saavutas mäestlaskumise MM-il 13. koha

06.09

Soler võitis Vuelta mägietapi soolorünnakuga

06.09

Pajur sprintis end Itaalias pjedestaalile, Laas Hiinas kolmas

sport.err.ee uudised

15:44

Ametlik: Drell jätkab karjääri Hispaania kõrgliigas

15:12

Jürgenson ja Lesk teenisid Hispaania meistrivõistluste etapil võidu

14:44

Pajur teenis Prantsusmaa karika etapil viienda koha

14:11

Toijala Kotsari õlavigastusest: Jaapanis käib see protsess teistmoodi

13:20

VAATA OTSE | Tokyos selguvad maailmameistrid neljal alal Uuendatud

13:06

Tasuta treeningud tõid suvel sportima 450 Tallinna noort

12:29

Lajal alustas Saint-Tropez' Challengeri soliidse võiduga

12:07

Itaalia mäesuustaja hukkus Tšiilis treeningul

11:33

Martin Laas oli Hiinas taas võidukas

11:00

KUULA | "Võimlas" räägiti kergejõustiku MM-ist ja Vuelta protestist Uuendatud

10:58

Viimsi lõi esiliigas Tammeka noortele kuus vastuseta väravat

10:21

"Spordipühapäev": kas Optibeti hokiliigasse mahuks veel mõni Eesti klubi?

09:34

MM-debütant Kivikas: üritan seda võtta lihtsalt tavalise võistlusena

08:58

Eesti driftisõitjad lõpetasid Drift Mastersi hooaja esikümnes

15.09

Norra - Iisrael MM-valikmängu tulud lähevad Gaza abistamiseks

15.09

Kasahhid ja usbekid näitasid poksi MM-il teistele koha kätte

15.09

EM-i parimaks mängijaks valiti Schröder ja parimaks treeneriks Ataman

15.09

Karelson peab esimest korda enne võistlust kaalu langetama Uuendatud

15.09

Duplantis lõpetas kergejõustiku MM-i õhtu maailmarekordiga Uuendatud

15.09

Heiki Nabi MM-i eel: tähtis on kohe alguses käima saada Uuendatud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo