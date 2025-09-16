Pajur teenis Prantsusmaa karika etapil viienda koha

Võistlusel, kus olid stardis Prantsusmaa kõige tugevamad amatöörid, olid kolm paremat Louis Hardouin (Guidon Chalettois; 3:48.48), Antoine Raugel (VC Villefranche Beaujolais) ja Hugo Theot (Paris Cycliste Olympique), vahendab ejl.ee.

"Rada oli raske, aga enam-vähem mulle sobilik. Alguses läks kõik sujuvalt ja sain põhitõusule heal positsioonil," rääkis Pajur. "Tõusu otsas oli küljetuul ja sõitsime umbes 20-25 mehega eest minema. Pärast seda oli veel paar rasket tõusu, millest ühel läks meie grupp pooleks. Jälitasime esimesi umbes 20 kilomeetrit, aga õnneks saime nad kätte."

"Olin finišiks üsna süsi ja sprintisin läbi krampide. Olen tulemusega rahul. Tahtsin küll võita, aga reaalsuses, arvestades asjaolusid oli viies koht suhteliselt maksimum," lisas Pajur.

Markus Mäeuibo (Charvieu-Chavagneux IC) ja Gabriel Helmut Aduson (Team Lockimmo.com) lõpetasid grupis, mis kaotas parimatele nelja minuti ja 22 sekundiga. Eestlaste kohad olid vastavalt 42 ja 65.