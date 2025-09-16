X!

Tasuta treeningud tõid suvel sportima 450 Tallinna noort

Pallikastid.
Pallikastid. Autor/allikas: SA Liikumisharrastuse kompetentsikeskus
Tallinna linn pakkus kuuendat suve järjest pealinna lastele ja noortele sportlikku ajaveetmise võimalust. Läbi suve väldanud tasuta välitreeningute sarjas osales ühtekokku pea 450 noort.

Tallinn on seadnud programmi üheks eesmärgiks laste ja noorte kaasamise, kes organiseeritud sporditegevuses veel ei osale. Suvetreeningutega saadi juhendatud treeningu kogemus ning aimdus, mida ühe või teise spordiala harrastamine treeningu mõttes tähendab.

Suvetreeningute programmi järgselt liitus Tallinna spordiklubidega 42 last. "Kasvav osalejate arv kinnitab programmi vajalikkust ning suurt tunnustust väärivad kindlasti ka treenerid, kes oma pühendumuse ja eeskujuga noori innustavad," ütles Tallinna kultuuri- ja spordiameti spordiosakonna peaspetsialist Tony Liivak.

Tallinna haridusameti noorsootöö osakonna juhataja Marko Ooli sõnul osutusid suvekuudel toimunud tasuta tõukerattatreeningud oodatust menukamaks. "Kahe kuu jooksul korraldati kokku 29 treeningut, millest võttis kokku osa pea 130 noort. Usume, et treeningutest osa saanud noortele möödus suvi arendavalt ja kogemusterohkelt," lisas Ool.

Kolmel suvekuul toimunud treeningud korraldati erinevate linnaosade staadionitel, spordikeskustes, parkides ja ujulates 7-19-aastastele noortele. Treeninguid korraldas Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet koostöös Tallinna Haridusametiga.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

10:21

"Spordipühapäev": kas Optibeti hokiliigasse mahuks veel mõni Eesti klubi?

08.09

Margus Uba: Alcaraz on hetkel maailma parim mängija

08.09

"Spordipühapäev": milline on Konstantin Vassiljevi pärand Eesti jalgpallis?

19.08

HC Tallinn uuel hooajal kõrgliigas ei osale: naaseme vaid kahel juhul

15.08

Ann Marii Kivikas: võtan sellise hoiaku, et MM-ile on minek

