Tasuta treeningud tõid suvel sportima 450 Tallinna noort

Tallinn on seadnud programmi üheks eesmärgiks laste ja noorte kaasamise, kes organiseeritud sporditegevuses veel ei osale. Suvetreeningutega saadi juhendatud treeningu kogemus ning aimdus, mida ühe või teise spordiala harrastamine treeningu mõttes tähendab.

Suvetreeningute programmi järgselt liitus Tallinna spordiklubidega 42 last. "Kasvav osalejate arv kinnitab programmi vajalikkust ning suurt tunnustust väärivad kindlasti ka treenerid, kes oma pühendumuse ja eeskujuga noori innustavad," ütles Tallinna kultuuri- ja spordiameti spordiosakonna peaspetsialist Tony Liivak.

Tallinna haridusameti noorsootöö osakonna juhataja Marko Ooli sõnul osutusid suvekuudel toimunud tasuta tõukerattatreeningud oodatust menukamaks. "Kahe kuu jooksul korraldati kokku 29 treeningut, millest võttis kokku osa pea 130 noort. Usume, et treeningutest osa saanud noortele möödus suvi arendavalt ja kogemusterohkelt," lisas Ool.

Kolmel suvekuul toimunud treeningud korraldati erinevate linnaosade staadionitel, spordikeskustes, parkides ja ujulates 7-19-aastastele noortele. Treeninguid korraldas Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet koostöös Tallinna Haridusametiga.