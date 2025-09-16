Martin Laas oli Hiinas taas võidukas

Laas (2:21.04) jättis finišijoonel selja taha austraallased John Carteri ja Cameron Scotti (mõlemad Ccache x Bodywrap). Eestlase sõnul tegi etapi keeruliseks see, et teised tiimid ei tahtnud Quick Proga väga palju koostööd teha.

"Kuna me oleme viiekesi kuueste tiimide vastu ja meie Mongoolia rattur on natuke tõbine ehk tal ei ole palju jõudu, siis mul on natuke ressursse puudu," tõdes Laas. "Õnneks Huanshengi tiim tuli ühel hetkel appi ja läks natuke lihtsamaks sõitu kontrolli all hoida"

"Oli aimata, et võib tulla grupifiniš ja õnneks lõpuks nii ka läks. Olime ees ilusasti olemas, tiimitöö õnnestus ja mul jäi üle ainult võit vormistada," lisas Laas.

Laas on tänavu võitnud UCI kategooriaga velotuuridel kuus etappi. Teistest eestlastest sai Norman Vahtra (China Anta – Mentech Cycling Team) kümnenda, Oskar Nisu 15., Martti Lenzius 64. ja Gleb Karpenko (+2.05; kõik Quick Pro Team) 110. koha.

Kolmandal etapil on pikkust 107,9 ilomeetrit, mille jooksul koguneb veidi üle 2000 tõusumeetri.