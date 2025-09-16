Eesti driftisõitjad lõpetasid Drift Mastersi hooaja esikümnes

Sarja võitis iirlane Conor Shanahan 490 punktiga poolaka Piotr Wieceki (406 p) ja kaasmaalase Jack Shanahani ees (351). Pesur kogus kuuendana 272 ja ja Randalu kaheksandana 232 punkti. Riikide arvestuses võitis Iirimaa Poola, Soome ja Eesti ees, vahendab autosport.ee.

Viimase etapi kvalifikatsioonis neljanda tulemuse saavutanud Pesuri vastaseks 32 parema hulgas oli wild-card sõitja Adam LZ. Edasi pääses ameeriklane. "Kvalifikatsioon läks hästi, rada oli varasemast teada, oskasime vaatamata vähesetele treeningsõitudele olla valmis ja leida õige seadustuse," rääkis Pesur. "Esimest vastast Adam LZ-i ma teadsin, Ameerikas tipptegija, kuid varem ei olnud temaga koos sõitnud."

Oliver Randalu sai viimasel etapil 14. koha, alistades 32 parema hulgas norralase Orjan Nielseni, kuid jäädes 16 tugevama seas alla Jack Shanahanile. Etapi võitis Conor Shanahan poolaka Pawel Korpulinski ja jaapanlase Naoki Nakamura ees.

Lõppenud hooajal tõusis kuuenda kohaga lõpetanud Pesur Drift Mastersi etappidel kahel korral kolmandana poodiumile. "Sõiduline areng oli suur, kogu tiimiga astusime sammu edasi. Tugev hooaeg oli," sõnas ta. "Konkurents tipus on tugev ja et me Oliveriga mõlemad kümne tugevama sekka jõudsime, on kindlasti omaette saavutus."

Drift Masters koosnes kuuest etapist, mis sõideti Hispaanias, Soomes, Iirimaal, Lätis, Saksamaal ja Poolas.