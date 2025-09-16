X!

Eesti driftisõitjad lõpetasid Drift Mastersi hooaja esikümnes

Autosport
Kevin Pesur
Kevin Pesur Autor/allikas: Larry Chen
Autosport

Kevin Pesur saavutas Varssavis lõppenud tugeva driftisarja Drift Masters kokkuvõttes kuuenda ja Oliver Randalu kaheksanda koha.

Sarja võitis iirlane Conor Shanahan 490 punktiga poolaka Piotr Wieceki (406 p) ja kaasmaalase Jack Shanahani ees (351). Pesur kogus kuuendana 272 ja ja Randalu kaheksandana 232 punkti. Riikide arvestuses võitis Iirimaa Poola, Soome ja Eesti ees, vahendab autosport.ee.

Viimase etapi kvalifikatsioonis neljanda tulemuse saavutanud Pesuri vastaseks 32 parema hulgas oli wild-card sõitja Adam LZ. Edasi pääses ameeriklane. "Kvalifikatsioon läks hästi, rada oli varasemast teada, oskasime vaatamata vähesetele treeningsõitudele olla valmis ja leida õige seadustuse," rääkis Pesur. "Esimest vastast Adam LZ-i ma teadsin, Ameerikas tipptegija, kuid varem ei olnud temaga koos sõitnud."

Oliver Randalu sai viimasel etapil 14. koha, alistades 32 parema hulgas norralase Orjan Nielseni, kuid jäädes 16 tugevama seas alla Jack Shanahanile. Etapi võitis Conor Shanahan poolaka Pawel Korpulinski ja jaapanlase Naoki Nakamura ees.

Lõppenud hooajal tõusis kuuenda kohaga lõpetanud Pesur Drift Mastersi etappidel kahel korral kolmandana poodiumile. "Sõiduline areng oli suur, kogu tiimiga astusime sammu edasi. Tugev hooaeg oli," sõnas ta. "Konkurents tipus on tugev ja et me Oliveriga mõlemad kümne tugevama sekka jõudsime, on kindlasti omaette saavutus."

Drift Masters koosnes kuuest etapist, mis sõideti Hispaanias, Soomes, Iirimaal, Lätis, Saksamaal ja Poolas.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

Täna otse
13.30
ETV
Kergejõustiku MM Tokyos

viimased uudised

10:00

KUULA OTSE | "Võimlas" räägitakse kergejõustiku MM-ist ja Vuelta protestist Uuendatud

09:34

MM-debütant Kivikas: üritan seda võtta lihtsalt tavalise võistlusena

08:58

Eesti driftisõitjad lõpetasid Drift Mastersi hooaja esikümnes

08:25

TÄNA OTSE | Tokyos selguvad maailmameistrid neljal alal

15.09

Norra - Iisrael MM-valikmängu tulud lähevad Gaza abistamiseks

15.09

Kasahhid ja usbekid näitasid poksi MM-il teistele koha kätte

15.09

EM-i parimaks mängijaks valiti Schröder ja parimaks treeneriks Ataman

15.09

Karelson peab esimest korda enne võistlust kaalu langetama Uuendatud

15.09

Duplantis lõpetas kergejõustiku MM-i õhtu maailmarekordiga Uuendatud

15.09

Heiki Nabi MM-i eel: tähtis on kohe alguses käima saada Uuendatud

ülekannete kava

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

08.09

Margus Uba: Alcaraz on hetkel maailma parim mängija

08.09

"Spordipühapäev": milline on Konstantin Vassiljevi pärand Eesti jalgpallis?

19.08

HC Tallinn uuel hooajal kõrgliigas ei osale: naaseme vaid kahel juhul

15.08

Ann Marii Kivikas: võtan sellise hoiaku, et MM-ile on minek

11.08

Erki Nool: Eesti kergejõustiku hetkeseis on üle keskmise hea

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

15.09

Duplantis lõpetas kergejõustiku MM-i õhtu maailmarekordiga Uuendatud

15.09

Kristin Lätt paneb sportlaskarjääri määramata ajaks pausile

03.09

2025. aasta kergejõustiku MM-i ajakava ja ülekanded

14.09

Maailmameister Saksamaa sai põneva finaali järel kaela ka EM-kulla

15.09

VIDEO | Duplantis püstitas 14. maailmarekordi

14.09

Ogier tegi Tšiili teedel puhta töö, Tänakule jagus vaid üks punkt

15.09

Meeste maraton lõppes fotofinišiga, Nurme sai 51. koha Uuendatud

15.09

Nurme: olin vahepeal säästurežiimil, aga võitlesin lõpuni

15.09

VIDEO | End jõuga läbi murdnud Pariisi olümpiavõitja jooks MM-il tühistati

15.09

Julien Alfred jättis MM-i pooleli

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo