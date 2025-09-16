VAATA OTSE | Tokyos selguvad maailmameistrid neljal alal

Tokyos toimuvad kergejõustiku maailmameistrivõistlused jätkuvad teisipäeval, kui medalikomplekte jagatakse neljal alal. ETV ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 13.30, kommenteerivad Juhan Kilumets ja Helar Osila.

Teisipäevane võistluspäev Tokyos algab meeste 800 meetri jooksu esimese ringiga, misjärel saab alguse naiste kolmikhüppe kvalifikatsioonivõistlus.

Kell 14.35 tehakse algust meeste kõrgushüppe finaalvõistlusega, kus MM-tiitlit jahivad Pariisi olümpiavõitja Hamish Kerr, tunamullune MM-hõbe JuVaugh Harrison, EM-pronks Oleh Doroštšuk ning tänavu sisekergejõustiku MM-il kulla pälvinud Woo Sang-hyeok.

Kohe pärast kõrgushüpet tehakse algust ka meeste 110 meetri tõkkejooksu poolfinaalidega ning sama ala finaal lõpetab ühtlasi ka päeva. Maailmameistrid selguvad veel meeste vasaraheites ja naiste 1500 meetri jooksus. Lisaks toimuvad 400 meetri jooksu poolfinaalid.

Ühtegi eestlast teisipäeval võistlustules pole.

Ajakava:

13.35 M 800 m jooksu 1. ring

13.40 N kolmikhüppe kvalifikatsioon

14.35 M kõrgushüppe finaal

14.40 M 110 m tõkkejooksu poolfinaal

15.00 M vasaraheite finaal

15.05 N 400 m jooksu poolfinaal

15.35 M 400 m jooksu poolfinaal

16.05 N 1500 m jooksu finaal

16.20 M 110 m tõkkejooksu finaal