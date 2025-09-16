X!

VAATA OTSE | Tokyos selguvad maailmameistrid neljal alal

Kergejõustiku MM
Kergejõustiku MM

Tokyos toimuvad kergejõustiku maailmameistrivõistlused jätkuvad teisipäeval, kui medalikomplekte jagatakse neljal alal. ETV ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 13.30, kommenteerivad Juhan Kilumets ja Helar Osila.

Teisipäevane võistluspäev Tokyos algab meeste 800 meetri jooksu esimese ringiga, misjärel saab alguse naiste kolmikhüppe kvalifikatsioonivõistlus.

Kell 14.35 tehakse algust meeste kõrgushüppe finaalvõistlusega, kus MM-tiitlit jahivad Pariisi olümpiavõitja Hamish Kerr, tunamullune MM-hõbe JuVaugh Harrison, EM-pronks Oleh Doroštšuk ning tänavu sisekergejõustiku MM-il kulla pälvinud Woo Sang-hyeok.

Kohe pärast kõrgushüpet tehakse algust ka meeste 110 meetri tõkkejooksu poolfinaalidega ning sama ala finaal lõpetab ühtlasi ka päeva. Maailmameistrid selguvad veel meeste vasaraheites ja naiste 1500 meetri jooksus. Lisaks toimuvad 400 meetri jooksu poolfinaalid.

Ühtegi eestlast teisipäeval võistlustules pole.

Ajakava:

13.35 M 800 m jooksu 1. ring
13.40 N kolmikhüppe kvalifikatsioon
14.35 M kõrgushüppe finaal
14.40 M 110 m tõkkejooksu poolfinaal
15.00 M vasaraheite finaal
15.05 N 400 m jooksu poolfinaal
15.35 M 400 m jooksu poolfinaal
16.05 N 1500 m jooksu finaal
16.20 M 110 m tõkkejooksu finaal

Toimetaja: Kristjan Kallaste

