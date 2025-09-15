X!

Norra - Iisrael MM-valikmängu tulud lähevad Gaza abistamiseks

Norra jalgpallikoondis Autor/allikas: SCANPIX / ZUMAPRESS.com
Norra jalgpalliliit annetab oktoobris Iisraeli peetava maailmameistrivõistluste valikmängu tulud muu hulgas Gaza sektoris tegutseva humanitaarabiorganisatsioonile Piirideta Arstid.

Ullevaali staadionil toimuvale kohtumisele oodatakse täismaja ehk 27 000 inimest. Matši tulud lähevad organisatsioonile kasutamiseks Iisraeli rünnakute tagajärjel kannatavas Gaza sektoris.

Norra jalgpalliliidu president Lise Klaveness sõnas esmaspäeval, et Norra ei saa inimeste kannatusi Gazas niisama kõrvalt vaadata. Ühtlasi anti teada, et Norra jalgpalliliidu ja Piirideta Arstide koostöö saab olema pikemaajalisem ega piirdu vaid selle kohtumisega.

"Alustame koostööd, sest Piirideta Arstide põhiseisukoht solidaarsuse ja inimväärikuse austamise osas langeb kokku meie väärtustega," ütles Klaveness.

"Me mõlemad oleme organisatsioonid, mis on erineval moel rahvusvahelised ja tegutsevad kohapeal, sealhulgas kõrge konfliktitasemega piirkondades. Koostöö kaudu jagame süstemaatiliselt kogemusi ja teadmisi ühistegevuste ja kohtumiste kaudu, kus saame üksteiselt õppida."

Piirideta Arstid on 1971. aastal arstide ja ajakirjanike asutatud organisatsioon, mis pakub erakorralist meditsiiniabi enam kui 70 riigis. 1999. aastal määrati ühendusele Nobeli rahupreemia.

Esmaspäeval kutsus Hispaania peaminister Pedro Sanchez üles keelama Iisraelil osaleda rahvusvahelistel spordivõistlustel.

Viimastel nädalatel tekitasid riigis palju poleemikat Palestiina-meelsed protestijad, kes segasid korduvalt Hispaania velotuuri läbiviimist. Nende peamine sihtmärk oli Israel - Premier Techi võistkond.

Toimetaja: Siim Boikov

Norra - Iisrael MM-valikmängu tulud lähevad Gaza abistamiseks

