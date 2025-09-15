Hea lõpp tõi Viljandile teise võidu

Teise poolaja keskel särasid pärast Sten Maasalu tabamust tablool viiginumbrid 24:24, kuid kohtumise lõpus pääses mulluse hooaja hõbedameeskond siiski eest ära.

Hendrik Koks viskas võitjate parimana üheksa väravat, Simon Drõgini, Johannes Pertelsoni ja Kristo Voika aitasid nelja tabamusega. Viimsi resultatiivsemad olid seitsme tabamusega Ian Molotov ja Mart Heinsalu.

"Lõpus tegi väravavaht paar otsustavat tõrjet, ega seal muud ei olnud," alustas eelmisel nädalal 50. juubelit tähistanud Viljandi HC peatreener Marko Koks. "Meil jäävad käed hetkel suhteliselt lühikeseks, täna pidime ka 12 mehega hakkama saama."

"Otsime veel oma mängu, on ju tegemist meile alles kolmanda kohtumisega sel hooajal ning läheme selles faasis iga mänguga paremaks. Otsuste tegemistel ja üksteise mõistmisel on veel arenguruumi, kuid juba nädalavahetusel saame Balti liigas taas end proovile panna."

Teisipäeval kohtuvad SK Tapa/Team Kaitsevägi - Mistra ning kolmapäeval HC Kehra/Horizon Pulp&Paper - Põlva Serviti.