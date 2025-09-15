X!

Mai Narva lõpetas tippturniiri 11. kohaga

Mai Narva Samarkandi turniiril
Mai Narva Samarkandi turniiril Autor/allikas: Michal Walusza/FIDE
Eesti maletaja Mai Narva (reiting 2386) lõpetas Samarkandis toimuva tippturniiri võiduga ja teenis kokkuvõttes kõrge 11. koha.

11. ehk viimases voorus sai Narva mustadega väärt võidu Bulgaaria suurmeistri Antoaneta Stefanova (2395) üle ja kogus turniiri peale 6,5 punkti. See andis talle punktiarvult 9.-16. koha jagamise, aga lisanäitajate järgi oli eestlanna 11.

Narva sai turniiri jooksul neli võitu - neist pooled mustadega, viis viiki ja kaks kaotust.

Turniiri võitis India maletaja Rameshbabu Vaishali, sarnaselt kellele kogus kaheksa punkti ka Katerõna Lagno. Mõlemad tagasid ühtlasi koha ka 2026. aasta MM-i kandidaatide turniirile.

Kokku osales turniiril 56 maletajat.

Toimetaja: Siim Boikov

