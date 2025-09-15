X!

NHL-i legendaarne väravavaht saab esimeselt koduklubilt omapärase ärasaatmise

Marc-Andre Fleury.
Marc-Andre Fleury. Autor/allikas: SCANPIX/Getty Images via AFP
Jäähokiliigas NHL kolmel korral Stanley karika võitjaks tulnud väravavaht Marc-Andre Fleury lõpetas kevadel sportlaskarjääri, kuid paneb ikkagi mõne nädala pärast selga Pittsburgh Penguinsi mänguvormi.

2003. aasta talendikorjes Penguinsi poolt esimesena valitud Fleury lõpetas kevadel oma 21 hooaega kestnud karjääri, mille jooksul käis jääl enam kui tuhandes kohtumises ning kuulus aastaid liiga eliitväravavahtide sekka. Ta esindas lisaks Penguinsile veel Vegas Golden Knightsi ja Chicago Blackhawksi ning lõpetas karjääri tänavu kevadel Minnesota Wildi särgis.

40-aastasele Fleury'le pakkus suvel uut lepingut viis erinevat klubi, aga puurivaht jäi oma otsuse juurde kindlaks. Paar päeva tagasi teatas Penguins, et Fleury sõlmis klubiga lepingu, kuid tegemist ei olnud tavapärase sümboolse ühepäevase lepinguga, mida sageli nimekatele mängijatele karjääri lõpetamise puhul pakutakse, vaid hoopis PTO-ga (professional tryout contract) ehk nn proovilepinguga.

Põhjuseks oli asjaolu, et Fleury soovib viimast korda Penguinsi mänguvormi selga tõmmata ning teebki seda 27. septembril, kui hooajaeelses kontrollmängus kohtutakse Columbus Blue Jacketsiga.

"Ma ei taha öelda, et minu eesmärk on lõpetada karjäär Pittsburghis, sest see oleks lugupidamatu Minnesota suhtes. Ma mängisin oma viimase mängu Minnesota eest, sõlmisin oma viimase lepingu nendega. Nii et nad tegid minu heaks väga palju," rääkis Fleury NHL-i kodulehele antud usutluses.

"Tahtsin lihtsalt minna tagasi sinna, kus kõik algas. See on justkui viimane pilk minevikku. Kannan viimast korda Penguinsi särki, näen vanu meeskonnakaaslasi ja sõpru. See on kena viis, kuidas ring peale teha."

Omapärase ärasaatmise käis välja Penguinsi peamänedžer Kyle Dubas, kes võttis Fleury'ga ühendust pärast maikuus toimunud MM-i. "Ma ei oodanud sellist pakkumist. Hooaja lõpus keha valutas kõikjalt ja vajasin aega, et rahulikult järele mõelda. Ma olen ikkagi uhke mees, tahan hästi mängida. Palusin nädalakese mõtteaega ja lõpuks andsin jah-sõna. Suvel käisin ühe korra jääl. Loodetavasti ma ei näe nüüd välja nagu täielik tola."

"Ma olen ikka pensionil. Blue Jacketsi vastu mängin ühe kolmandiku ja käin Penguinsiga kahes trennis. Minu eas on see täiesti piisav," lisas kanadalane.

Fleury nimel on peaaegu kõik Penguinsi väravavahtide rekordid, sealhulgas kõige rohkem mänge (691), kõige rohkem võite (375) ja kõige rohkem nullimänge (44).

Toimetaja: Henrik Laever

NHL-i legendaarne väravavaht saab esimeselt koduklubilt omapärase ärasaatmise

