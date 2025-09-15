X!

Lucas Leok lõpetas Saksamaa meistrivõistlused etapivõiduga

Lucas Leok
Lucas Leok Autor/allikas: Tõnis Avila
Möödunud nädalavahetusel toimus Holzgerlingeni krossirajal Saksamaa motokrossi meistrivõistluste viimane etapp. Juba varasemalt 85cc klassis tiitli kindlustanud Lucas Leok lõpetas hooaja etapivõiduga.

Eelmisel etapil tiitli kindlustanud Lucas Leok võitis ajasõidu üsna kindlalt šveitslase Jarno Janseni ees. Marten Raud sõitis välja 10. ja Gregor Lootus 11. ringiaja. Koha põhisõitudesse tagas ka Kristofer Valk, kes lõpetas 28. kohal, vahendab msport.ee.

Esimeses võistlussõidus tegid suurepärase stardi Leok ja Lootus, kes võtsid kaksikjuhtimise enda kätte. Leok hakkas kohe jälitajatel eest ära liikuma ning ta võttis lõpuks ka kindla esikoha. Lootus suutis sõidu esimese poole esikolmikus püsida, kuid lõpuks langes ta üheksandale kohale. Kehvema stardi teinud Raud tõusis finišiks viiendaks ning Valk lõpetas sõidu 34. kohal.

Teine võistlussõit pidi toimuma pühapäeval, kuid suure vihma tõttu jäeti see ära ja etapi kokkuvõte pandi paika avasõidu tulemuste põhjal. Hooaja kokkuvõttes tuli 312 punktiga Saksamaa meistriks Leok, Raud teenis kolmanda koha 237 punktiga, viimaselt etapilt eemale jäänud Robin Robert Mooses sai 122 punktiga üheksanda koha ja Lootus platseerus 108 punktiga kümnendale kohale.

MX Masters klassis olid eestlastest rajal Jörgen-Matthias Talviku ja Tanel Leok. Ajasõidus oli Talviku oma grupi seitsmes ja Leok kümnes. Hooaja jooksul väga stabiilselt esinenud Talvikul ebaõnnestus viimane etapp kahjuks aga täielikult ja punkte õnnestus tal teenida vaid ühest sõidust. Avasõidu lõpetas ta 21. kohal, teine sõit jäi tal pooleli juba teisel ringil. Alles viimases sõidus õnnestus Jörgen-Matthiasel ka punkte teenida ja seal oli ta 14. Leok lõpetas sõidud 23., 20. ja 18. kohal.

Etapi kokkuvõttes oli Talviku seitsme punktiga 21. ja Leok nelja punktiga 22. Etapivõidu teenis 72 punktiga Roan van de Moosdijk (Holland), teine oli 60 punktiga Jordi Tixier (Prantsusmaa) ja kolmas 56 punktiga Maximilian Spies (Saksamaa). Hooaja kokkuvõttes tuli Talviku 328 punktiga neljandale kohale. Saksamaa meistriks krooniti 454 punktiga van de Moosdijk. Aastaid meistrivõistlusi domineerinud Max Nagl pidi sel korral leppima teise kohaga (438 punkti). Kolmandaks tuli 408 punktiga Spies.

Toimetaja: Henrik Laever

