17-aastane USA tulevikulootus võitis oma esimese WTA tiitli

USA tennisetalent Iva Jovic (WTA 36.) jõudis pühapäeval oma karjääris märgilise tähiseni, kui võitis Mehhikos Guadalajaras toimunud WTA 500 taseme turniiri.

Jovic alistas naisüksikmängu finaalis poolteist tundi kestnud mängu järel Colombia esireketi Emiliana Arango (WTA 53.) 6:4, 6:1. Võitja realiseeris 11 murdepallist kuus ja päästis ise vastase üheksast võimalusest kolm.

Jovicist sai 17 aasta ja 283 päeva vanuselt tänavuse hooaja noorim WTA turniirivõitja. Lisaks on ta noorim USA tennisist, kes on WTA turniiri võitnud alates 2021. aastast, mil praegune maailma kolmas reket Coco Gauff triumfeeris Parmas.

Guadalajara turniiri eel maailma edetabelis 73. kohta hoidnud Jovic tõusis esmaspäeval avaldatud värskes edetabelis 36. reale. Seejuures aasta alguses paiknes ta alles 206. positsioonil.

Esmakordselt Sao Paulos toimunud WTA 250 turniiri võitis samuti teismeline, kui 19-aastane prantslanna Tiantsoa Sarah Rakotomanga Rajaonah (WTA 131.) sai finaalis 6:3, 6:4 jagu Indoneesia esindajast Janice Tjenist (WTA 103.).