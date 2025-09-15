Eesti kurlingunaiskond lõpetas MK-etapil kaheksa parema seas

Esimeses kohtumises pidid eestlannad vastu võtma 1:9 kaotuse Šveitsi esinduselt ning seejärel pidi Eesti tunnistama ka Šveitsi olümpiamängude esinduse 8:1 paremust.

Järgmises ringis alistati kindlalt Austria esinduskoondis Verena Pflügleri juhtimisel tulemusega 5:3 ning seejärel teenisid eestlannad ülekaaluka võidu ka Tšehhi naiskonna üle numbritega 9:6. Kahe võiduga kindlustas Eesti endale edasipääsu veerandfinaali, kus oli vastaseks Norra naiskond Torild Bjornstadi juhtimisel.

Veerandfinaali kohtumine oli pingeline ning neljanda vooru järel Eesti juhtis 3:1. Paraku ei õnnestunud aga visked viiendas voorus ning vastane võitis koguni neli punkti ja röövis järgmises voorus veel ühe punkti lisaks. Eestil ei õnnestunud kaotusseisust välja tulla, seitsmendas voorus teeniti küll üks punkt, kuid kohtumine lõppes vastase kasuks 6:4.

Turniiri lõpptulemusena sai Eesti viienda koha. Kokku oli turniiril esindatud 16 naiskonda, sealhulgas Šveitsi olümpiamängude esindus Silvana Trinzoni juhtimisel ning mitmed Euroopa meistrivõistluste tugevaima alagrupi koondised.

Eesti naiskonda toetas Baselis toimunud MK-etapil treener Magnus Nedregotten, kes aitab Eesti esindusel valmistuda eelseisvateks Euroopa meistrivõistlusteks ning detsembris toimuvaks olümpiamängude kvalifikatsiooniturniiriks.

Eesti kurlingunaiskonna koosseisus mängivad Erika Tuvike, Heili Grossmann, Liisa Turmann ja kapten Kerli Laidsalu.