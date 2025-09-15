X!

St. Pauli tõusis Meistrite liiga kohale, Werder avas võiduarve

Jalgpall
St. Pauli mängijad.
St. Pauli mängijad. Autor/allikas: FC St. Pauli/Facebook
Jalgpall

Eesti jalgpallikoondislaste Karl Jakob Heina ja Karol Metsa koduklubid kirjutasid pühapäeval Saksamaa kõrgliigas tabelisse võidupunktid.

Metsa tööandja St. Pauli võõrustas koduväljakul Augsburgi ning teenis Andreas Hountondji ja Danel Sinani tabamustest 2:1 võidu. Põlvevigastusest taastuv Mets koosseisu ei kuulunud.

St. Pauli sai ühe viigi kõrvale teise võidu ja tõusis neljandaks. Seitse punkti on kirjas ka Dortmundi Borussial ja Kölnil.

Hein jälgis varumeeste pingilt, kuidas Bremeni Werder alistas võõrsil 4:0 Mönchengladbachi. Samuel Mbangula ja Jens Stage viisid külalised avapoolajal kümneminutilise vahega 2:0 juhtima ning teisel poolajal vormistasid lõppseisu Romano Schmid ja Justin Njinmah.

Werder on kolme mänguga kogunud neli punkti, liigatabelis asetsetakse üheksandal kohal.

Toimetaja: Henrik Laever

