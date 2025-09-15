X!

Narva jätkas tippturniiril viigilainel

Male
Mai Narva Samarkandi turniiril
Mai Narva Samarkandi turniiril Autor/allikas: Michal Walusza/FIDE
Male

Eesti maletaja Mai Narva (reiting 2386.) sai Usbekistanis Samarkandis toimuval kõrgetasemelisel turniiril kirja kaks viiki.

Narva viigistas laupäeval üheksandas voorus mustadega Šveitsi esindava eksmaailmameistri Aleksandra Kosteniukiga (2472.) ja pühapäeval pidas ta võrdse lahingu Kreeka esinumbri Stavroula Tsolakidouga (2445.).

Kümne vooru järel on Narval kirjas kolm võitu, viis viiki ja kaks kaotust. Turniiritabelis jagab ta 5,5 punktiga 14.-22. kohta. Esikohal on 7,5 punkti kogunud Katerina Lagno (Venemaa; 2505.) ja Rameshbabu Vaishali (India; 2452.).

Esmaspäeval kohtub Narva viimases voorus Bulgaariast pärit eksmaailmameistri Antoaneta Stefanovaga (2395.). Narva mängib mustade malenditega.

Maailma tugevaima šveitsi süsteemi turniiri auhinnafond on 230 000 USA dollarit ja kaks esimest pääsevad 2026. aasta naiste MM-i pretendentide turniirile.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

viimased uudised

10:35

Maailmarekordi püstitanud Eesti jõutõstja: üldse ei oodanud seda

10:05

Kristin Lätt paneb sportlaskarjääri määramata ajaks pausile

09:53

Karmen Maikalu: laste ja treenerite vahelisest toksilistest suhetest

09:43

St. Pauli tõusis Meistrite liiga kohale, Werder avas võiduarve

09:00

Narva jätkas tippturniiril viigilainel

08:32

Jürgen Henn: Eesti liiga on läinud ühtlasemaks, aga paljud liigad liiguvad eest ära

08:05

TÄNA OTSE | Kas Duplantis parandab ka MM-il maailmarekordit?

05:58

Mülla ei pääsenud Tokyo MM-il teivashüppes lõppvõistlusele Uuendatud

05:55

Mülla: vorm on olemas, aga vaim on natuke väsinud

04:59

Mitmete krampidega võidelnud Latsepov: olen uhke, et lõpetasin

ülekannete kava

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

08.09

Margus Uba: Alcaraz on hetkel maailma parim mängija

08.09

"Spordipühapäev": milline on Konstantin Vassiljevi pärand Eesti jalgpallis?

19.08

HC Tallinn uuel hooajal kõrgliigas ei osale: naaseme vaid kahel juhul

15.08

Ann Marii Kivikas: võtan sellise hoiaku, et MM-ile on minek

11.08

Erki Nool: Eesti kergejõustiku hetkeseis on üle keskmise hea

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

14.09

Ogier tegi Tšiili teedel puhta töö, Tänakule jagus vaid üks punkt Uuendatud

03.09

2025. aasta kergejõustiku MM-i ajakava ja ülekanded

14.09

Seville ja Thompson tõid MM-il Jamaicale kaksikvõidu, Lyles kolmas Uuendatud

14.09

Maailmameister Saksamaa sai põneva finaali järel kaela ka EM-kulla Uuendatud

04:02

Meeste maraton lõppes fotofinišiga, Nurme sai 51. koha

14.09

Ingebrigtsen 1500 meetris eeljooksust edasi ei pääsenud Uuendatud

14.09

Tallinna maratoni üldvõit rändas Keeniasse, Hussar parima eestlasena neljas

05:58

Mülla ei pääsenud Tokyo MM-il teivashüppes lõppvõistlusele Uuendatud

04:44

Nurme: olin vahepeal säästurežiimil, aga võitlesin lõpuni

14.09

Kettaheite valitsejannast sai viimaks maailmameister

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo