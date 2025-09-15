Narva jätkas tippturniiril viigilainel

Narva viigistas laupäeval üheksandas voorus mustadega Šveitsi esindava eksmaailmameistri Aleksandra Kosteniukiga (2472.) ja pühapäeval pidas ta võrdse lahingu Kreeka esinumbri Stavroula Tsolakidouga (2445.).

Kümne vooru järel on Narval kirjas kolm võitu, viis viiki ja kaks kaotust. Turniiritabelis jagab ta 5,5 punktiga 14.-22. kohta. Esikohal on 7,5 punkti kogunud Katerina Lagno (Venemaa; 2505.) ja Rameshbabu Vaishali (India; 2452.).

Esmaspäeval kohtub Narva viimases voorus Bulgaariast pärit eksmaailmameistri Antoaneta Stefanovaga (2395.). Narva mängib mustade malenditega.

Maailma tugevaima šveitsi süsteemi turniiri auhinnafond on 230 000 USA dollarit ja kaks esimest pääsevad 2026. aasta naiste MM-i pretendentide turniirile.