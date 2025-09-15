VAATA OTSE | Kas Duplantis parandab ka MM-il maailmarekordit?

2025. aasta kergejõustiku MM-i ajakava ja ülekanded

Lisaks selguvad parimad naiste vasaraheites, meeste 3000 m takistusjooksus ning naiste 100 m tõkkejooksus.

Esimese finaalina on kavas meeste teivashüpe, kus kindlasti oodatakse suursoosik Armand Duplantiselt järjekordset maailmarekordit.

Õhtu algab meeste 400 m tõkkejooksu esimese ringiga, kus sel korral kahjuks Rasmus Mägi kaasa ei tee.

Kergejõustiku maailmameistrivõistlustel Tokyos selgub kolmanda võistluspäeva õhtul veel neli maailmameistrit. Otseülekanne ETV-s ja ERR-i spordiportaalis algab kell 13.30. Kommenteerivad Helar Osila ja Juhan Kilumets.

