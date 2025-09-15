X!

VAATA OTSE | Kas Duplantis parandab ka MM-il maailmarekordit?

Kergejõustiku MM
Kergejõustiku MM

Kergejõustiku maailmameistrivõistlustel Tokyos selgub kolmanda võistluspäeva õhtul veel neli maailmameistrit. Otseülekanne ETV-s ja ERR-i spordiportaalis algab kell 13.30. Kommenteerivad Helar Osila ja Juhan Kilumets.

Õhtu algab meeste 400 m tõkkejooksu esimese ringiga, kus sel korral kahjuks Rasmus Mägi kaasa ei tee.

Esimese finaalina on kavas meeste teivashüpe, kus kindlasti oodatakse suursoosik Armand Duplantiselt järjekordset maailmarekordit.

Lisaks selguvad parimad naiste vasaraheites, meeste 3000 m takistusjooksus ning naiste 100 m tõkkejooksus.

Ajakava:

13.35 M 400 m tõkkejooksu 1. ring
13.40 M kaugushüppe kvalifikatsioon
14.10 M teivashüppe finaal
14.20 M 110 m tõkkejooksu 1. ring
15.00 N vasaraheite finaal
15.05 N 100 m tõkkejooksu poolfinaal
15.30 M 1500 m jooksu poolfinaal
15.55 M 3000 m takistusjooksu finaal
16.20 N 100 m tõkkejooksu finaal

Toimetaja: ERR Sport

