Viimsi naiskond vähendas vahet esikolmikuga, Flora sai suure võidu

Jalgpalli naiste meistriliiga 19. voor tõi Viimsile väärtusliku koduvõidu ja tõusu esikolmikukohale lähemale, Flora jätkas võiduseeriat kuueväravalise esitusega ning Tammeka ja Tabasalu lahkusid väljakult viigipunktiga.

Viimsi naiskond pidas koduväljakul põneva lahingu Tallinna Kaleviga, kelle üle teenis 3:2 võidu. Naiskonnad jätkavad tabelinaabritena: Viimsi on kogunud 24 punkti ja paikneb neljandal real, Kalevil on 14 silma ja nad on kolmandal kohal. Esikolmikukohast lahutab Viimsit vaid üks punkt, vahendab jalgpall.ee.

Flora jätkas võimsat hoogu ja alistas koduväljakul FC Elva tulemusega 6:0. Flora püsib ka pärast seda vooru tabeliliidri kohal, olles endiselt kaotuseta ja edestades lähimaid jälitajaid 17 punktiga. Elva langes tagasi seitsmendale positsioonile.

Tammeka ja Tabasalu pakkusid Tartus närvikõdi viimaste minutiteni, leppides lõpuks 2:2 viiki. Tammeka punktisaak kasvas viigiga kaheksani, mis tõstis nad kuuendal kohale. Tabasalu astus taas teisele kohale, olles kogunud kolmandal real paikneva Sportinguga võrdselt 35 punkti. Lähim jälitaja on neil punktiga kannul.

Uue nädala sees mängitakse üks järelepeetav kohtumine Saku Sportingu ja Tallinna FC Flora vahel, 20. vooruga jätkatakse tuleval nädalavahetusel.