Liverpool võitis üleminutitel, Manchesteri derbis jäi peale City

Liverpool mängis võõrsil Burnleyga, kuid võõrustaja murdmine osutus keeruliseks ülesandeks. Kodupublik toetas Burnleyt valjult ning kuigi Liverpool sai võimalusi, jäi avapoolajal värav löömata. Teine poolaeg kulges üsna sarnase stsenaariumi järgi ning paistis, et värav jääbki tulemata, kuid Liverpool sai siiski võimaluse, kui kohtumise üleminutitel anti neile käega mängu järel penalti.

Palli taha läks ei keegi muu kui Mo Salah, kes kõmmutas palli väravasse ning tõi sellega Liverpoolile võõrsil keerulise 1:0 võidu.

Manchester City võõrustas linnarivaali Unitedit ning kohtumine kulgeski suuresti võõrustaja taktikepi järgi. 18. minutil pääses Jeremy Doku efektse triblamisega Unitedi kaitsjatest mööda ning leidis kastist Phil Fodeni, kes viis City juhtima. Poolajapausile mindi 1:0 eduseisul, aga 53. minutil suutis City seda kahekordistada, kui Doku leidi läbijooksul Erling Haalandi.

Norrakas lisas 15 minutit hiljem veel kolmandagi, kui ta Unitedi kaitsjate lohakale söödule jala vahele sai ja seejärel väravavahiga üks-ühele pääses. Haaland lahendas kindlalt ning vormistas Cityle kodupubliku ees 3:0 võidu.

Liverpool on võitnud kõik oma neli senist kohtumist ja kõigis sündis võiduvärav pärast normaalaja 80. minutit. Teisel kohal on üheksa punkti kogunud Arsenal, sama palju punkte on veel Tottenhamil ja Bournemouthil.

Premier League jätkub 20. oktoobril.