TÄNA OTSE | Kuidas läheb Eesti maratoonaritel ja Müllal MM-il?

Tokyos jätkuvatel kergejõustiku maailmameistrivõistlustel on kolmandal päeval võistlustules kolm Eesti sportlast. Otseülekanne ETV-s ja ERR-i spordiportaalis algab kell 1.20. Maratoni kommenteerivad Tallinnast Toomas Tarm ja Roman Fosti, ülejäänud võistlust kohapealt Helar Osila ja Juhan Kilumets.

Esimeste Eesti sportlastena asuvad Tokyos võistlustulle maratoonarid Tiidrek Nurme ja Leonid Latsepov. Kuuma ilma tõttu tõsteti maratoni start sealse aja järgi 7.30-ks ehk Eesti aja järgi starditakse kell 1.30.

Nurme tänavune tippmark on 2:14.02 ja Latsepovil 2:14.26. Isiklik rekord on Nurmel 2:10.02 ja Latsepovil 2:13.28.

39-aastane Nurme osaleb oma viiendatel maailmameistrivõistlustel. "Hingeliselt olen kindlasti sama tahtejõuline Tiidrek, nagu olin neli aastat tagasi," meenutas Nurme Tokyo olümpiamänge, mille maraton joosti kuuma ilma tõttu üldse Sapporos. "Keha muutub ajas, seda õpetatakse juba kooli bioloogiatunnis. Arvan, et kogemusega tasakaalustan füüsilist puudujääki. Kui eelmine kord läks mul siin veejoomisega natukene aia taha, siis seekord usun, et sellega ma aia taha ei pane. Loodetavasti õnnestun ja jooksen samaväärse tulemuse kui Tokyo olümpiamängudel (27. koht ajaga 2:16.16 - ERR)."

Viimasel hetkel stardinimekirja pääsenud Latsepov osaleb MM-il esmakordselt. "Seis on hea, olen optimistlik. Olen sel aastal hästi treeninud ja palju võistelnud. Alates veebruarist olen käinud erinevatel võistlustel, kuid siis veel ei teadnud, et tuleb MM-il osaleda. Võtsin selle uudise vastu suure rõõmuga. MM-il startimine on suur väljakutse. Praegu tunnen rahulikult, aga usun, et võistlusnärv tuleb. Peaasi, et see ei oleks liiga tugev. Ma arvan, et kõik läheb hästi," rääkis Latsepov ERR-ile.

Stardinimekirjas on 90 meest.

Kella kolmest algavad staadionil erinevate alade kvalifikatsioonid, nende seas ka naiste teivashüppe kvalifikatsioon, kus teeb kaasa Marleen Mülla. "Ma arvan, et lähen ikka peale selle suhtumisega, et iga võistlus on samasugune. Pole vahet, kas on väikesed Lääne-Virumaa meistrivõistlused või maailmameistrivõistlused. Lähen ikkagi igale võistlusele endast parimat andma," kinnitas Mülla.

Kevadel nihutas kuuekordne Eesti meister rahvusrekordit kuu aja jooksul kaks korda ja viis selle mais 4.57 peale, USA-st Euroopasse naastes hüpped esialgu nii head ei olnud ja ta piirdus juunis ja juuli alguses 4.30 ja selle alla jäänud katsetega. Juuli keskel ületas Mülla Itaalias jälle 4.53 ning kuu aega tagasi Poolas 4.50.

"Mul on sellised oma eesmärgid MM-iks paigas, aga ma seda siin praegu välja ei hakka ütlema. Üldine eesmärk on minna ikkagi väga hästi hüppama ja lihtsalt nautida seda melu ja keskkonda," sõnas Eesti rekordinaine.

Lõppvõistlusele pääsemiseks tuleb ületada kvalifikatsiooninorm 4.70 või mahtuda 12 parema sekka. Mõlemas kvalifikatsioonigrupis on 17 teivashüppajat, Mülla hüppab A-grupis 14. naisena.

Ajakava:

01.30 M maraton (Nurme, Latsepov)
03.00 M vasaraheite kvalifikatsiooni A-grupp
03.05 N teivashüppe kvalifikatsioon (Mülla)
03.15 N 3000 m takistusjooksu 1. ring
04.45 M vasaraheite B-grupp
05.20 N 400 m tõkkejooksu 1. ring

Toimetaja: ERR Sport

