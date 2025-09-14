Ebras pälvis Prantsusmaal koha 20 parema seas

X!

Prantsusmaal peetud naiste ühepäevasõidul A Travers les Hauts de France (UCI 1.1; 130 km) pälvis Eesti meister Elisabeth Ebras (BePink – Imatra – Bongioanni) 17. koha.

Võistluse võitis iirlane Lara Gillespie (UAE Team ADQ; 3:02.29), jättes selja taha inglase Carys Lloydi (Movistar Team) ja hollandlase Eline Janseni (VolkerWessels Cycling Team; +0.01), vahendab ejl.ee.

"Päeva algul ei osanud arvata, kuidas läheb, sest tulin just kõrgmäestikulaagrist, aga lõpus oli tunne hea," ütles Ebras. "Sain isegi enam-vähem positsioonil olla, kuid kahjuks oli 500 m ennem lõppu tiimide vahel üksinda olla natuke keeruline. Pühapäeval on uus päev ja ehk parem tulemus ka."

Aidi Gerde Tuisk (Team Coop – Repsol) jäi võitjast nelja minuti ja kaheksa sekundi kaugusele ning teenis 78. koha.

Toimetaja: Henrik Laever

