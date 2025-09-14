OTSEBLOGI | Korvpalli Euroopa meistri selgitavad Türgi ja Saksamaa

X!

Saksamaa korvpallikoondislased
Korvpalli Euroopa meistrivõistlused kulmineeruvad pühapäeval Riias finaaliga, kus lähevad vastamisi Türgi ja Saksamaa. ERR-i spordiportaal vahendab kell 21 algava kohtumise käiku otseblogis.

Kahe seni kaotuseta püsinud meeskonna finaalis võib Türgi teha ajalugu, sest on EM-il finaalis mänginud vaid korra, kodusel 2001. aasta turniiril, mil finaalis kaotati Jugoslaaviale. Valitsev maailmameister Saksamaa krooniti meistriks 1993. aastal ning mängis Dirk Nowitzki vedamisel finaalis ka 2005. aastal.

Hiilgavat ründejõudu demonstreerinud Saksamaa on seni keskmiselt visanud 101,4 punkti mängu kohta ning teinud ka kõige vähem pallikaotusi (9,4). Türgi on aga 44,7-protsendilise täpsuse juures turniiri parim kolmestemeeskond.

Mõlema koondise esindajad on enne pühapäevast finaali oma võiduvõimalusi kõrgemaks pidanud. "Austame Saksamaa meeskonda väga, nad näitasid oma võimekust MM-kullaga, aga ma usun, et minu meeskond on praegu parem. Oleme valmis seda mängu võitma. Mulle ei meeldi finaale kaotada, mulle meeldib võita. Kui olen finaalis, siis ka võidan," kommenteeris Türgi peatreener Ergin Ataman.

"Tean tema strateegiat ja see on tema jaoks töötanud. Meie keskendume aga endale," vastas Saksamaa täht Dennis Schröder. "Me ei tulnud siia hõbedat võitma. Meil on juba hõbe käes, aga me ei ole seepärast siin. Oleme siin kulla järel."

Schröder ning samuti NBA-s palliv Franz Wagner on Saksamaa kasuks keskmiselt visanud vastavalt 20,9 ning 21,1 punkti, Türgi resultatiivseim on Houston Rocketsis mängiv Alperen Sengün 20,8 punktiga. Ühtlasi on Schröder võistkonnakaaslastele jaganud keskmiselt 6,6; Sengün 7 resultatiivset söötu.

Kell 17 algavas pronksimängus kohtuvad Kreeka ja ajaloo esimest tiitlivõistluste medalit jahtiv Soome.

Toimetaja: Anders Nõmm

