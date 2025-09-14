TÄNA OTSE | Kalju vajab Paides õnnestumist

Täna kell 14.20 alustavad ETV2 ja ERR-i spordiportaal otseülekannet jalgpalli Premium liiga 27. vooru mängult Paide Linnameeskond - Nõmme Kalju. Mängu kommenteerivad Kristjan Kalkun ja Marko Lelov, stuudios on Debora Saarnak.

Kalju sõidab Paidesse suure sooviga ennast tõestada, sest eelmises kahes omavahelises mängus jäädi Linnameeskonnale alla 0:4 ja 0:2. Lisaks heitlevad mõlemad meeskonnad kolmanda koha nimel ning võidupunktid aitaksid Kalju paidekatest ühe punkti kaugusele.

"Liiga läheneb lõpusirgele. Meeskond on väga motiveeritud ja soovib lõpetada seda teed ideaalselt. Nõmme Kalju on organiseeritud ja energiline meeskond. Peame näitama kodus, et meie energia ja soov võita on suurem," sõnas paidekate peatreener Vladimir Vassiljev.

"Praegu algavad kõige huvitavamad ja vastutusrikkamad meistrivõistluste mängud! Ma ütleksin, et see on nagu Inglismaal Boxing Day ja pühapäeval on meil esimene raund! Me peame seda alustama võiduga," märkis Kalju juhendaja Nikita Andrejev.

Avavile kõlab Paide linnastaadionil kell 14.30.

Pühapäeval pannakse pall mängu veel kohtumistes FC Kuressaare - Tallinna Kalev ning Narva Trans - Harju Laagri.