Rannavõrkpallurid Kender ja Parijõgi said U-18 EM-il neljanda koha

Eesti rannavõrkpallurid Armin Kender ja Patrik Parijõgi tegid Itaalias Corigliano Rossanos toimunud U-18 vanuseklassi rannavõrkpalli Euroopa meistrivõistlustel suurepärase turniiri, aga pronksimatšis tuli tunnistada kodupubliku ees mänginud duo paremust.

Eesti noormehed pidasid laupäeval esmalt kohtumise veerandfinaali koha peale, saades 16 parema seas 2:0 (21:15, 21:15) jagu rootslastest Teddie Almblad Engvallist ja Henrik Brusist. Veerandfinaalis mindi vastamisi Türgi duoga Baris Güldali – Polat Kemal Eseriga, kes alistati samuti tulemusega 2:0 (21:17, 21:17) ning tagati nii koht poolfinaalis.

Pühapäevases poolfinaalis kohtusid eestlased Ukraina paari Jehor Skrõpnõtšenko - Andri Lunkaniga. Esimene geim võideti 21:14, kuid teises jäid ukrainlased peale 21:11 ja otsustav kolmas geim lõppes vastaste 15:12 paremusega.

Pronksimängus mindi vastamisi Itaalia duo Marco Di Felice - Riccardo Santomassimoga ja itaallastel õnnestus vormistada 2:0 (21:18, 22:20) võit. Euroopa meistriks tulid sakslased Filo Wüst ja Jonathan Bungert, kes alistasid finaalis Ukraina paari 2:0 (22:20, 21:12).

Marta-Mia Ploomipuu ja Hannemai Hanimägi pääsesid neidude poolel pärast edukat alagrupiturniiri 24 parema sekka, kus mindi laupäeva hommikul vastamisi Leedu duo Barbora Rakauskaite – Meja Gurciutega. Kahjuks tuli eestlannadel vastu võtta 0:2 (12:21, 19:21) kaotus.

Pühapäeval mängisid Ploomipuu ja Hanimägi kohtade peale 17.-21. Paraku kaotasid eestlannad 1:2 (12:21, 21:18, 16:18) Austria paarile Anna Hammarberg – Anja Hofstetter. Kokkuvõttes lõpetasid Ploomipuu ja Hanimägi 19. kohal.