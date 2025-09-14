X!

Rannavõrkpallurid Kender ja Parijõgi pääsesid U-18 EM-il poolfinaali

Armin Kender ja Patrik Parijõgi
Armin Kender ja Patrik Parijõgi Autor/allikas: cev.eu
Itaalias Corigliano Rossanos toimuvad U-18 vanuseklassi rannavõrkpalli Euroopa meistrivõistlused jätkusid laupäeval Eesti jaoks edukalt, kui Armin Kender ja Patrik Parijõgi jõudsid poolfinaali.

Eesti noormehed pidasid laupäeval esmalt kohtumise veerandfinaali koha peale, saades 16 parema seas 2:0 (21:15, 21:15) jagu rootslastest Teddie Almblad Engvallist ja Henrik Brusist, vahendab Volley.ee.

Veerandfinaalis mindi vastamisi Türgi duoga Baris Güldali – Polat Kemal Eseriga, kes alistati samuti tulemusega 2:0 (21:17, 21:17) ning tagati nii koht poolfinaalis.

Poolfinaalid peetakse pühapäeval, Eesti noormehed tulevad liivale kell 14.00.

Marta-Mia Ploomipuu ja Hannemai Hanimägi pääsesid neidude poolel pärast edukat alagrupiturniiri 24 parema sekka, kus mindi laupäeva hommikul vastamisi Leedu duo Barbora Rakauskaite – Meja Gurciutega. Kahjuks tuli eestlannadel vastu võtta 0:2 (12:21, 19:21) kaotus.

EM jätkub Ploomipuu ja Hanimägi jaoks pühapäeval, kui võisteldakse kohtadele 17.-21. Meie neidude vastaseks on kell 11.40 algavas kohtumises Austria paar Anna Hammarberg – Anja Hofstetter.

Otsepilti näeb mängudest Itaalia võrkpalliliidu YouTube'i kanali vahendusel. 

Toimetaja: Henrik Laever

