VAATA OTSE | Tokyo MM-i võistlusõhtu kulmineerub 100 m finaalidega

Kergejõustiku MM
{{1757826300000 | amCalendar}}
Kergejõustiku MM

Kergejõustiku maailmameistrivõistlustel Tokyos selguvad teisel võistluspäeval kullavõitjad veel viiel alal. Otseülekanne ETV-s ja ERR-i spordiportaalis algab kell 12.30. Kommenteerivad Helar Osila ja Juhan Kilumets.

Esimesena on kavas naiste kettaheite finaal, seejärel selgitatakse parimad naiste kaugushüppes ja meeste 10 000 m jooksus ning võistlusõhtu kulminatsiooniks on naiste ja meeste 100 m jooksu finaalid.

Naiste 100 m jooksu eeljooksus said kolm naist kirja aja alla 11 sekundi – kiireim oli Pariisi olümpiavõitja, Saint Lucia sprinter Julien Alfred 10,93-ga, britt Daryll Neita jooksis 10,94 ja ameeriklanna Melissa Jefferson-Wooden 10,99-ga. Tiitlikaitsja Sha'Carri Richardson näitas eeljooksus viiendat aega 11,03.

Meeste 100 meetri jooksu eeljooksudes nihutasid kaks kiireimat, Gift Leotlela ning Kayinsola Ajayi, oma isikliku rekordi vastavalt 9,87 ja 9,88 peale. Tiitlikaitsja Noah Lyles sai eeljooksus kirja 9,95.

Ajakava:

12.35 M 400 m jooksu 1. ring
12.40 M kõrgushüppe kvalifikatsioon
13.10 N kettaheite finaal
13.25 N 400 m jooksu 1. ring
14.20 N 100 m jooksu poolfinaal
14.40 N kaugushüppe finaal
14.43 M 100 m jooksu poolfinaal
15.05 N 1500 m jooksu poolfinaal
15.30 M 10 000 m jooksu finaal
16.13 N 100 m jooksu finaal
16.20 M 100 m jooksu finaal

Toimetaja: ERR Sport

