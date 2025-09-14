VAATA OTSE | Ingebrigtsen 1500 meetris eeljooksust edasi ei pääsenud
Tokyos jätkuvatel kergejõustiku maailmameistrivõistlustel ei õnnestunud võistluspausilt naasnud 1500 m Tokyo olümpiavõitjal, norralasel Jakob Ingebrigtsenil sel distantsil MM-il eeljooksust edasi pääseda.
Viimati märtsis võistelnud Ingebrigtsen pidi viimases eeljooksus leppima kaheksanda kohaga, finišeerides ajaga 3.37,84. Poolfinaali pääsesid iga eeljooksu kuus paremat, Ingebrigtsen jäi edasipääsust 52 sajandiku kaugusele. Seega ei õnnestu Ingebrigtsenil sel korral puuduolevat kulda püüda, nimelt on tal varasemast sellelt distantsilt küll Tokyo olümpiakuld, aga MM-idelt on ta saanud kaks hõbedat.
Nelja eeljooksu peale näitas parimat aega eelmise MM-i pronksimees, norralane Narve Gilje Nordas, kes jooksis ajaga 3.35,90. Kindlalt pääses edasi ka tiitlikaitsja Josh Kerr, kes jooksis eeljooksus 3.35,98.
Ajakava:
01.30 N maraton
03.00 N vasaraheite kvalifikatsiooni A-grupp
03.35 M 1500 m jooksu 1. ring
04.45 N vasaraheite kvalifikatsiooni B-grupp
05.28 N 100 m tõkkejooksu 1. ring
