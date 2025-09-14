VAATA OTSE | Ingebrigtsen 1500 meetris eeljooksust edasi ei pääsenud

Viimati märtsis võistelnud Ingebrigtsen pidi viimases eeljooksus leppima kaheksanda kohaga, finišeerides ajaga 3.37,84. Poolfinaali pääsesid iga eeljooksu kuus paremat, Ingebrigtsen jäi edasipääsust 52 sajandiku kaugusele. Seega ei õnnestu Ingebrigtsenil sel korral puuduolevat kulda püüda, nimelt on tal varasemast sellelt distantsilt küll Tokyo olümpiakuld, aga MM-idelt on ta saanud kaks hõbedat.

Nelja eeljooksu peale näitas parimat aega eelmise MM-i pronksimees, norralane Narve Gilje Nordas, kes jooksis ajaga 3.35,90. Kindlalt pääses edasi ka tiitlikaitsja Josh Kerr, kes jooksis eeljooksus 3.35,98.

Ajakava:

01.30 N maraton

03.00 N vasaraheite kvalifikatsiooni A-grupp

03.35 M 1500 m jooksu 1. ring

04.45 N vasaraheite kvalifikatsiooni B-grupp

05.28 N 100 m tõkkejooksu 1. ring