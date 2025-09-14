TÄNA OTSE | Kes võidab MM-kulla naiste maratonis?
Kergejõustiku maailmameistrivõistlustel Tokyos algab teine võistluspäev naiste maratoniga. Otseülekanne ETV-s ja ERR-i spordiportaalis algab kell 1.45. Maratoni kommenteerivad Tallinnast Toomas Tarm ja Roman Fosti, ülejäänud võistlust kommenteerivad kohapealt Helar Osila ja Juhan Kilumets.
Kuuma ilma tõttu toodi maratoni algusaeg pool tundi varasemaks, start antakse Eesti aja järgi kell 1.30. Favoriidina läheb starti tänavu aprillis Londonis ainult naistele mõeldud maailmarekordi 2:15.50 peale viinud etiooplanna Tigst Assefa.
Lisaks maratonile on staadionil veel kolme ala eelvõistlused.
Ajakava:
01.30 N maraton
03.00 N vasaraheite kvalifikatsiooni A-grupp
03.35 M 1500 m jooksu 1. ring
04.45 N vasaraheite kvalifikatsiooni B-grupp
05.28 N 100 m tõkkejooksu 1. ring
