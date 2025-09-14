TÄNA OTSE | Kes võidab MM-kulla naiste maratonis?

Kergejõustiku maailmameistrivõistlustel Tokyos algab teine võistluspäev naiste maratoniga. Otseülekanne ETV-s ja ERR-i spordiportaalis algab kell 1.45. Maratoni kommenteerivad Tallinnast Toomas Tarm ja Roman Fosti, ülejäänud võistlust kommenteerivad kohapealt Helar Osila ja Juhan Kilumets.