Soomets ja Start ei suutnud lõpuspurti lõpuni viia, Shein võitis kõrgliigas

Külalised avasid skoori avapoolaja lõpus, kasvatasid vahet enne tunni täitumist ning lõid veerand tundi enne mängu lõppu kolmandagi värava, vahendab Soccernet.ee.

Sellest seisust alustas Start vägevat lõpuspurti, sest 85. minutil tegi Eirik Schulze seisuks 1.3 ja teisel lisaminutil John Olav Norheim ka 2:3, kuid viigini siiski ei jõutud - enne sai mänguaeg otsa. Liigatabelis jätkab Start teisel kohal, ent Kongsvinger jõudis lähima jälitajana nüüd nelja punkti kaugusele.

Rocco Robert Shein sekkus 82. minutil pingilt ja Fredrikstad sai Norra kõrgliigas võõrsil 2:1 jagu Moldest. Tabelis ollakse viiendal real, esinelikust kuue punkti kaugusel.