Soomets ja Start ei suutnud lõpuspurti lõpuni viia, Shein võitis kõrgliigas

Jalgpall
Jalgpalli Rahvuste liiga: Eesti - Malta
Jalgpalli Rahvuste liiga: Eesti - Malta Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Jalgpall

Norra jalgpalli esiliigas tegi Eesti koondise poolkaitsja Markus Soomets täismängu, ent Kristiansandi Start kaotas koduväljakul tähtsa kohtumise 2:3 Kongsvingerile.

Külalised avasid skoori avapoolaja lõpus, kasvatasid vahet enne tunni täitumist ning lõid veerand tundi enne mängu lõppu kolmandagi värava, vahendab Soccernet.ee.

Sellest seisust alustas Start vägevat lõpuspurti, sest 85. minutil tegi Eirik Schulze seisuks 1.3 ja teisel lisaminutil John Olav Norheim ka 2:3, kuid viigini siiski ei jõutud - enne sai mänguaeg otsa. Liigatabelis jätkab Start teisel kohal, ent Kongsvinger jõudis lähima jälitajana nüüd nelja punkti kaugusele. 

Rocco Robert Shein sekkus 82. minutil pingilt ja Fredrikstad sai Norra kõrgliigas võõrsil 2:1 jagu Moldest. Tabelis ollakse viiendal real, esinelikust kuue punkti kaugusel.

Toimetaja: Anders Nõmm

