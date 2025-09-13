Flora lõpetas Pärnu võiduseeria ja kerkis vähemalt mõneks tunniks liidriks

Flora haaras enam kui 400 pealtvaataja ees peetud kohtumises edu 36. minutil, kui värava lõi Rauno Sappinen. Rauno Alliku suurendas 64. minutil võõrustajate edu ja Nikita Mihhailov vormistas lõppskoori kolm minutit enne lõpuvilet.

Mõlemad meeskonnad alustasid mängu suurepärases vormis: Pärnu Vaprus oli kõigi sarjade peale võitnud oma viimased seitse kohtumist väravate vahega 38:3, Flora viimasest seitsmest liigamängust kuus.

Võit tõstis 60 punkti kogunud Flora vähemalt mõneks tunniks tabeli tippu. Ühe punkti vähem teeninud tiitlikaitsja FCI Levadia alustab kell 17 oma 27. vooru kohtumist Tartus sealse Tammeka vastu.