Eesti jäi paarismängu järel Mehhiko vastu kaotusseisu

Kalevi spordihallis toimuval Eesti ja Mehhiko vahelisel Davise karikaturniiri maailmaliiga II grupi kohtumisel sai Eesti paarismängus napi kaotuse ja jäi mängudega 1:2 kaotusseisu.

Eesti poolelt mängisid Mark Lajal ja Oliver Ojakäär, Mehhiko tegi loosipäevaga võrreldes väikese muudatuse ja saatis väljakule Luis Carlos Alvarez Valdese ja Rodrigo Pacheco Mendeze. Pea kaks tundi kestnud kohtumises jäid mehhiklased peale 6:2, 3:6, 6:3.

Otsustav sett kulges tasavägiselt, kuni 4:3 eduseisus võitsid mehhiklased Eesti servigeimis 30:30 seisult kaks punkti järjest ja said olulise murde, järgmises geimis realiseerisid nad esimese matšpalli.

Päeva teises mängus lähevad vastamisi esinumbrid Lajal (ATP 156.) ja Pacheco Mendez (ATP 211.) ning vajadusel viimases kohtumises mängivad Daniil Glinka (ATP 304.) ja Alvarez Valdes (ATP 585.).

Avapäeval alistas Lajal 7:6 (5), 6:4 Alvarez Valdese, Glinka aga pidi tunnistama Pacheco Mendeze 3:6, 6:2, 6:3 paremust.

Üldvõiduks on vaja saada kolm mänguvõitu. Paari võitja pääseb maailmaliiga I grupi üleminekumängudele, mis peetakse järgmisel aastal.