Leverkusen lõpetas uue peatreeneri debüütmängu üheksakesi, kuid võidukalt

Selle Bundesliga kolmanda vooru kohtumise kõik tabamused sündisid standardolukordadest. Alejandro Grimaldo avas skoori kümnendal minutil, kui tema karistuslöök raksatas posti ja põrkas sealt puurivaht Michael Zettereri selja kaudu võrku, vahendab Soccernet.ee.

Esimese poolaja lõpus tegi Eintrachti kaitsja Robin Koch oma karistusalas Nathan Tella vastu vea ning Patrik Schick realiseeris rahuliku hoojooksu ja löögiga penalti – 2:0.

52. minutil vähendas Frankfurdi meeskond nurgalöögi olukorras vahe minimaalseks, kui täpne oli Can Uzun. Seitse minutit hiljem jäi Leverkusen vähemusse, kuna kapten Robert Andrich libistas keskväljal Ritsu Doanile jalgadesse ja sai oma teise kollase kaardi.

61. minutil tulistas Nnamdi Collins, kes oli sel kuul debüteerinud Saksamaa A-koondises, hirmsa kauglöögi latti, nii et Eintrachti lahutasid viigiväravast loetud sentimeetrid.

90+2. minutil sai oma teise kollase kaardi ka Ezequiel Fernandez (libistas Fares Chaibile jalga). Kahemehelisse vähemusse jäänud Leverkusen lõi aga 90+8. minutil kohtumise viimase värava hoopis ise, kui Grimaldo karistuslöök lendas postipõrkega sisse, seekord ilma kindamehe abita.

