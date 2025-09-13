"Spordipühapäevas" tuleb juttu kergejõustikust, rallist, korvpallist ja hokist

Vikerraadio saates "Spordipühapäev" tuleb sel nädalal juttu nii kergejõustikust, autorallist, korvpallist kui jäähokist.

Septembri keskpaik toob endaga kaasa mitu oodatud võistlust. Tokyos on alguse saanud kergejõustiku MM. Maailmameistrid selguvad seekord pika hooaja tõelises lõppfaasis.

Pingelises autoralli MM-sarjas on igalt etapilt kogutud punktid nüüd kulla hinnaga. Sel nädalalõpul pannakse sõitjad ja autod proovile Tšiili teedel.

Meeste korvpalli Euroopa meistrivõistlused jõuavad Riias finišisse. Eestlased on turniiri lõpus kõvasti kaasa elanud Soomele.

Eesti tugevaim jäähokiklubi Tallinna HC Panter lööb kolmandat hooaega kaasa Balti riike ühendavas Optibet liigas. Kui reaalne on, et väärt võistlusega liitub lähiaastatel veel mõni Eesti meeskond?

Saade on eetris Vikerraadios pühapäeval, 14. septembril kell 18.15. Saatejuht on Ivar Lepik.