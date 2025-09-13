Noor Eesti iluuisutaja sai juunioride GP-etapil 19. koha

Esimest korda ISU võistlusel osalenud 16-aastane Tiiu Valgemäe õpilane sai lühikavas 46,17 punktiga 20. ja vabakavas 87,29 punktiga 18. koha ning kogus kahe kava kokkuvõttes 133,46 punkti. Kõik kolm läksid kirja ka tema ametlike ISU rekorditena.

Kindla võidu võttis Jaapani tulevikulootus, 16-aastane Mao Shimada, kes kogus kahe kavaga 199,07 punkti. Shimada on kolmel järjestikusel aastal võitnud juunioride MM-il kulla, lisaks on ta kolmel aastal järjest võitnud juunioride GP-finaali. Esimest korda võistles Shimada GP-sarjas kolm aastat tagasi ja ta on võitnud kõik etapid, kus on kaasa teinud.

Teise koha sai Bangkokis 190,99 punktiga teine jaapanlanna Mei Okada ja kolmas oli 178,50 punktiga korealanna Jeongyul Hwang. Ühtekokku osales Bangkoki etapil 36 neidu.