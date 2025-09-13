Gouram tegi Saksamaal skoori ja kindlustas Herthale viigipunkti

Eesti U-21 jalgpallikoondise poolkaitsja Soufian Gouram säras Berliini Hertha duubli ridades väravaga, aidates täpse pealöögiga oma koduklubi Saksamaa neljandas liigas 2:2 viigile BFC Dynamoga.

Dynamo asus kohtumist juhtima juba teisel minutil, kui skoori tegi Rufat Dadashov. Hertha eest viigistas 54. minutil eestlane Gouram, kes lõi palli tsenderdusest peaga väravavõrku. 79. minutil õnnestus Shalva Ogbaidzel Hertha juhtima viia, ent nelja minuti möödudes vormistas Dadashov oma teise tabamusega tabloole 2:2 viigi, vahendab Soccernet.ee.

Gouram kuulus algrivistusse ning tegi kaasa terve kohtumise.

Martin Vetkali koduklubi FC Dordrecht mängis Hollandi esiliiga viiendas voorus 3:3 viiki Markus Soometsa endise koduklubi FC Den Boschiga.

Märten Kuuse tööandja Katowice pidi Poola kõrgliigas tunnistama Gdanski Lechia 2:0 paremust.

