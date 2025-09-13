VAATA OTSE | Kergejõustiku MM-i avapäeval selgub veel kolm maailmameistrit

Kergejõustiku maailmameistrivõistlustel Tokyos jagatakse avapäeva õhtuses programmis – mis meie aja järgi on mugavalt keskpäeval – kolm medalikomplekti. Otseülekanne ETV-s ja ERR-i spordiportaalis algab kell 12, kommenteerivad Helar Osila ja Juhan Kilumets.

Parimad selgitatakse välja meeste kuulitõukes, naiste 10 000 m jooksus ning 4x400 m segateatejooksus.

Kuulitõukekvalifikatsioonis oli 21.74-ga parim uusmeremaalane Tom Walsh, talle järgnesid 21.47-ga ameeriklane Adrian Piperi ja 21,37-ga ameeriklane Ryan Crouser, nemad kolmekesi olid ka ainsad, kes ületasid kvalifikatsiooninormi 21.35.Viimasena pääses finaali poolakas Konrad Bukowicki, kes tõukas kvalifikatsioonis 20.38.

Segateatejooksus pääsesid finaali USA, Suurbritannia, Belgia, Holland, Poola, Lõuna-Aafrika Vabariik, Itaalia ja Jaapan.

Ajakava:

12.05 M 3000 m takistusjooksu 1. ring

12.30 N kaugushüppe kvalifikatsioon

12.55 N 100 m jooksu 1. ring

13.05 M teivashüppe kvalifikatsioon

13.50 N 1500 m jooksu 1. ring

14.35 M 100 m jooksu 1. ring

15.10 M kuulitõuke finaal

15.30 N 10 000 m jooksu finaal

16.20 4x400 m segateatejooksu finaal