Kahekordne maailmameister Alaphilippe teenis Tudori särgis esimese võidu

Esimesel kahest sel nädalalõpul toimuvast Kanada klassikust läbisid sõitjad reedel 11 korda 18-kilomeetrist ringi, mida iseloomustavad neli lühikest, aga järsku tõusu. Eelmisest viiest Quebeci GP-st kolm oli võitnud austraallane Michael Matthews, kes oli kõrges mängus ka tänavu, kuid jäi lõpuks üheksandaks.

Võitu hakkasid viimasel paaril kilomeetril jagama Alaphilippe, Alberto Bettiol (XDS Astana Team) ning Pavel Sivakov (UAE Team Emirates - XRG). Neist viimane abistas reedel esmakordselt pärast Prantsusmaa velotuuri võistlustules olnud Tadej Pogacari, ent sloveen ei suutnud lõpuringil peagrupilt eest sõita ja nii sai Prantsusmaa lipu all sõitev Sivakov vabad käed.

Kahekordne maailmameister läks Bettiolilt ja Sivakovilt eest poolteist kilomeetrit enne finišit ning duo ei suutnudki teda Montee du Forti lõputõusul kinni püüda. Teiseks sprintis ennast Sivakov, peagrupi tõi finišisse Mattias Skjelmose ning Pogacar oli 29.

Eelmised kümme aastat Quick-Stepi esindanud 33-aastase Alaphilippe'i jaoks oli see esimeseks võiduks Tudori särgis. Pühapäeval sõidetakse Kanadas Montreali GP, kus 12,3-kilomeetrist ringi läbitakse 18 korda. Ka sel kuulsal rajal on neli tõusu, kokku tuleb tõusumeetreid pühapäeval enam kui 4800.