Kubassova koduklubi sai Meistrite liiga eelringis kindla kaotuse

Norra meister Valerenga pani oma paremuse maksma teisel poolajal, asudes Ungari meistri vastu juhtima 52. minutil ja lüües lõpuks kolm vastuseta väravat. Seejuures tegi Valerenga mängu jooksul 23 pealelööki Ferencvarose ühe vastu, vahendab Soccernet.ee.

Kubassova alustas kohtumist pingilt ja sekkus 65. minutil vahetusest, kui Ferencvaros oli 0:1 kaotusseisus. Valerenga teine värav sündis 66. ja kolmas 90+4. minutil.

Korduskohtumine toimub 18. septembril Budapestis. Meistrite liiga kolmanda eelringi võitja pääseb põhiturniirile, kus osaleb 18 naiskonda. Kaotaja eurohooaeg jätkub Euroopa karika teises eelringis.