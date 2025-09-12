X!

Tunamullu MM-hõbeda võitnud USA sprinterile määrati pikk võistluskeeld

Kergejõustik
Erriyon Knighton
Erriyon Knighton Autor/allikas: SCANPIX/AP
Kergejõustik

Kahel viimasel suveolümpial meeste 200 meetri jooksus neljanda koha ning kaks aastat tagasi maailmameistrivõistlustel hõbemedali pälvinud Erriyon Knightonile määrati dopingureeglite rikkumise tõttu nelja aasta pikkune võistluskeeld.

Knighton andis mullu märtsis positiivse dopinguproovi, milles oli trenbolooni, kuid toona ameeriklasele võistluskeeldu ei määratud, sest ta esitas tõendeid, et ei tarbinud keelatud ainet tahtlikult.

Kergejõustikus puhtuse eest võitlev organisatsioon AIU (Athletics Integrity Unit) ja rahvusvaheline kergejõustikuliit kaebasid aga USA antidopingu otsuse edasi rahvusvahelisse spordikohtusse (CAS), kes otsustas nüüd, veidi enam kui aasta hiljem määrata Knightonile lausa nelja aasta pikkuse keelu.

CAS teatas, et võistluskeelust võeti maha kahe kuu pikkune periood, kui ameeriklasele määrati mullu esialgne keeld ehk Knighton peaks taas rajale pääsema 2028. aasta juulis, vaid loetud päevad enne Los Angelese olümpiamänge.

Knighton kerkis pildile 2021. aastal, kui ta jooksis üle Usain Boltile kuulunud U-18 vanuseklassi maailmarekordi 200 meetri jooksus. Veidi vähem kui kuu hiljem viis ta vanuseklassi rekordi 19,84-le ning võttis aasta hiljem ajaga 19,69 enda nimele ka U-20 vanuseklassi maailmarekordi. Tema isiklik rekord on 19,49, millega asetseb maailma ajaloo edetabelis kuuendal real.

2021. aastal osales ta Tokyo olümpiamängudel ning teenis 17-aastaselt 200 meetri finaalis neljanda koha. Aasta hiljem sai ta MM-il kaela pronksmedali ning 2023. aastal Budapestis toimunud MM-il pälvis ta teise koha. Mullu lubati tal osaleda Pariisi olümpiamängudel, kus ta teenis taas neljanda koha. CAS-i sõnul ameeriklast tagantjärele ei diskvalifitseerita.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

Kergejõustiku uudised

15:18

Tunamullu MM-hõbeda võitnud USA sprinterile määrati pikk võistluskeeld

12:37

Nädalavahetusel selguvad Tallinna Maratonil ka Eesti meistrid

08:42

Kilumets Tokyost: kergejõustikufännid peavad tööpäevast minuteid näpistama

11.09

Sportlased ja pealtvaatajad asuvad kergejõustiku MM-il võitlusse ilmaga

11.09

Etioopia medalinõudleja MM sattus dopinguküsimuse tõttu ohtu

11.09

Nurme ja Latsepovi stardiaeg MM-il toodi kuumuse tõttu varasemaks

11.09

Teivashüppe kuningas Duplantis avaldas oma edu saladuse

11.09

Usain Bolt: ma ei muretse oma rekordite pärast

10.09

Kuulitõuke olümpiahõbedale määrati 30-kuuline võistluskeeld

09.09

Tiitlivõistlustele kvalifitseerumine nõuab kergejõustiklastelt omajagu nuputamist

07.09

Pärnus krooniti Eesti meistriteks Morten Siht ja Liis Grete Hussar

06.09

Kümnevõistluse olümpiavõitja kardab, et peab järgmise aasta EM-i vahele jätma

06.09

Toila rahvajooksu võitsid Šalkauskas ja Kukk

05.09

Pärnus selguvad 10 km maanteejooksu Eesti meistrid

05.09

Enok MM-i eel: olen elevil ja tahan võtta, mis võtta annab

05.09

Ajaga võidu jooksnud Ingebrigtsen: olen siiski üks kullasoosikutest

05.09

Teivashüppe olümpiavõitja peab Tokyo MM-i vahele jätma

04.09

Nigeeria tippsprinter hakkab esindama Türgit

04.09

Tilga: jalad muutuvad aina kergemaks ja sees on mõnus ootusärevus

03.09

Jaansoni Kahe Silla jooks toob nädalavahetusel Pärnusse tuhandeid osalejaid

sport.err.ee uudised

17:43

Viis klubi nõudsid Pohlakult juba varem vastuseid: ta ei ole valmis õigluse eest võitlema

16:57

Kauaaegne sponsor lõpetas jalgpalliliiduga koostöö

16:49

OTSEBLOGI | Rovanperäl lõhkes rehv, Tänak läks lõunapausile teisena Uuendatud

16:24

Kubassova koduklubi sai Meistrite liiga eelringis kindla kaotuse

15:56

Manchester United saatis väravavahi Türki laenule

15:18

Tunamullu MM-hõbeda võitnud USA sprinterile määrati pikk võistluskeeld

14:42

NBA lubab mängijatel lõpusireeni kõlades murevabalt peale visata

13:58

Tipneri kaheksandikfinaalis võib aset leida Tallinna derbi

13:19

Eesti saalijalgpallikoondis alustab karikavõistlust Montenegro vastu

13:06

EM-ilt eemale jäänud Maik-Kalev Kotsar läheb operatsioonile Uuendatud

12:37

Nädalavahetusel selguvad Tallinna Maratonil ka Eesti meistrid

11:59

Markkanen: selliseks mänguks lisamotivatsiooni leida vaja ei ole

11:23

Koduse naiste jäähokiliiga põhiturniiri pikendati

10:47

Ametlik: Lancia naaseb Rally2 autoga MM-sarja

10:13

Las Vegase naiskond lõpetas WNBA põhihooaja rekordilise viskekontserdiga

09:38

Mistra ootab koduses korduskohtumises raske ülesanne

08:42

Kilumets Tokyost: kergejõustikufännid peavad tööpäevast minuteid näpistama

08:05

Tallinnas algas Estonian Openi bowlinguturniir

11.09

Mistra alustas hooaega 30-väravalise võiduga

11.09

Sportlased ja pealtvaatajad asuvad kergejõustiku MM-il võitlusse ilmaga

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo