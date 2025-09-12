Tunamullu MM-hõbeda võitnud USA sprinterile määrati pikk võistluskeeld

Knighton andis mullu märtsis positiivse dopinguproovi, milles oli trenbolooni, kuid toona ameeriklasele võistluskeeldu ei määratud, sest ta esitas tõendeid, et ei tarbinud keelatud ainet tahtlikult.

Kergejõustikus puhtuse eest võitlev organisatsioon AIU (Athletics Integrity Unit) ja rahvusvaheline kergejõustikuliit kaebasid aga USA antidopingu otsuse edasi rahvusvahelisse spordikohtusse (CAS), kes otsustas nüüd, veidi enam kui aasta hiljem määrata Knightonile lausa nelja aasta pikkuse keelu.

CAS teatas, et võistluskeelust võeti maha kahe kuu pikkune periood, kui ameeriklasele määrati mullu esialgne keeld ehk Knighton peaks taas rajale pääsema 2028. aasta juulis, vaid loetud päevad enne Los Angelese olümpiamänge.

Knighton kerkis pildile 2021. aastal, kui ta jooksis üle Usain Boltile kuulunud U-18 vanuseklassi maailmarekordi 200 meetri jooksus. Veidi vähem kui kuu hiljem viis ta vanuseklassi rekordi 19,84-le ning võttis aasta hiljem ajaga 19,69 enda nimele ka U-20 vanuseklassi maailmarekordi. Tema isiklik rekord on 19,49, millega asetseb maailma ajaloo edetabelis kuuendal real.

2021. aastal osales ta Tokyo olümpiamängudel ning teenis 17-aastaselt 200 meetri finaalis neljanda koha. Aasta hiljem sai ta MM-il kaela pronksmedali ning 2023. aastal Budapestis toimunud MM-il pälvis ta teise koha. Mullu lubati tal osaleda Pariisi olümpiamängudel, kus ta teenis taas neljanda koha. CAS-i sõnul ameeriklast tagantjärele ei diskvalifitseerita.