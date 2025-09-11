Lisovskaja valmistub Pekingi olümpiapileti jahiks

Septembri hakul Tondiraba jäähallis toimunud kodusel kontrollvõistlusel selgus, et Pekingisse sõidab olümpiapiletit jahtima Kristina Lisovskaja. Ta edestas veidi rohkem kui nelja punktiga Nataly Langerbauri. Vigastuse tõttu jäi võistlusest eemale Eva-Lotta Kiibus.

"Oli väga pingeline. Ma olen väga uhke, et ma võitlesin. Teine päev oli väga raske, aga ikka, ma olen väga õnnelik, et võtsin ennast kokku," lausus Lisovskaja ERR-ile.

Esmaspäeval 25. sünnipäeva pidav Lisovskaja loodab Pekingis näidata puhtaid kavasid ja tulla toime võistluspingega. Treeningutel on elemendid õnnestunud.

"Ennast kokku võtta. Mitte tunda nii palju pinget," kõneles ta sihtidest. "Teeme oma eesmärki, mida me panime. Isikliku rekordi püstitamine (158,09 punkti; 2023). Väga kõrge tase, ma olen aus, see on raske, aga ma teen kõik, mis minust sõltub."

Olümpiapileti teenivad Pekingis viis parimat ja tase on väga kõrge. Lisovskaja treenerist ema Alina Škuleta-Gromova loodab tütre kavades näha tehniliste elementide ja komponentide harmoonilist tervikut.

"Treeningutel ta sõidab puhtalt. Kaskaad kolm-kolm. Vabakavas peab sõitma kõik hüpped puhtamalt," ütles ta. "Mina oleksin rahul kui Kristina näitaks koreograafia osa ja seostab sellega tehnilise poole."

Septembri alguseks oli Lisovskaja koos Läti koreograafiga lihvinud valmis kaks uut kava. "Esimene kava, lühikava on sarnane eelmisega, tango stiilis, selline naistekas," kirjeldas ta.

"Vabakava on dramaatiline, filmist "Requiem for a Dream". See on väga raske teema ja kuna ma olen juba täiskasvanud, siis ma saan sellest rääkida läbi tantsu."

Petrõkina kõrged kohad tiitlivõistlustel tõid meie naisüksiksõitjatele lisakohti ka EM-il ja MM-il. Suurvõistlustest rääkides ütleb Lisovskaja: "No mina tahan sinna saada! Töötame veel rohkem. Ja iga päev samm-sammult edasi."

Olümpiakvalifikatsioonivõistlus ootab Lisovskajat Pekingis 19.-20. septembrini.