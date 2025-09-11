TÄNA OTSEBLOGI | Tšiili ralli avapäeval on kavas kuus kiiruskatset
Autoralli MM-sari jätkub sel nädalalõpul neljandat korda sõidetava Tšiili ralliga. ERR-i spordiportaal hoiab lugejaid sündmuste käiguga kursis otseblogi vahendusel.
Tänavuse hooaja 11. etapp ja teine Lõuna-Ameerikas sõidetav ralli on MM-kalendris uuema aja nähtus: esimest korda toimus see alles 2019. aastal, kui võidutses Ott Tänak.
Seejärel jäi mitu aastat vahele: 2020. aastal takistas ralli läbiviimist Tšiilis valitsev keeruline poliitiline olukord, 2021. aastal sai saatuslikuks koroonaviiruse pandeemia ja 2022. aastal ta kavasse ei kuulunud.
2023. aastal kogunesid maailma paremad rallisõitjad Biobio regioonis taas ja jälle võitis Tänak. Kui esimest korda tegi ta seda Toyotaga, siis teist korda M-Sport Fordiga. Seega on eestlasel võimalus võtta kolmas võit kolmanda autoga - seda juhul, kui sel nädalavahetusel õnnestub Hyundaiga triumfeerida.
Eestlane stardib reedel neljandana pärast MM-sarja üldliider Elfyn Evansit (Toyota), mullu Tšiilis võidutsenud Kalle Rovanperät (Toyota) ja kaheksakordset maailmameistrit Sebastien Ogier'd (Toyota) ning enne tiimikaaslast Thierry Neuville'i.
Ajakava:
Reede
SS1 Pulperia 1 19,72 km 14.15
SS2 Rere 1 13,34 km 15.10
SS3 San Rosendo 1 23,32 km 16.01
SS4 Pulperia 2 19,72 km 20.41
SS5 Rere 2 13,34 km 21.36
SS6 San Rosendo 2 23,32 km 22.27
Laupäev
SS7 Pelun 1 15,65 km 15.07
SS8 Lota 1 25,64 km 16.01
SS9 Maria Las Cruces 1 28,31 km 17.05
SS10 Pelun 2 15,65 km 21.07
SS11 Lota 2 25,64 km 22.01
SS12 Maria Las Cruces 2 28,31 km 23.05
Pühapäev
SS13 Laraquete 1 18,62 km 14.23
SS14 BioBio 8,78 km 15.35
SS15 Laraquete 2 18,62 km 16.35
SS16 BioBio 2 8,78 km 19.15
Stardinimekiri
33. Elfyn Evans - Scott Martin Toyota
69. Kalle Rovanperä - Jonne Halttunen Toyota
17. Sebastien Ogier - Vincent Landais Toyota
8. Ott Tänak - Martin Järveoja Hyundai
1. Thierry Neuville - Martijn Wydaeghe Hyundai
18. Takamoto Katsuta - Aaron Johnston Toyota
16. Adrien Fourmaux - Alexandre Coria Hyundai
5. Sami Pajari - Marko Salminen Toyota
13. Gregoire Munster - Louis Louka M-Sport Ford
55. Josh McErlean - Eoin Treacy M-Sport Ford
28. Alberto Heller - Luis Allende M-Sport Ford
MM-sarja individuaalne punktiseis
1. Elfyn Evans 198
2. Kalle Rovanperä 191
3. Sebastien Ogier 189
4. Ott Tänak Ott Tänak 180
5. Thierry Neuville 150
6. Takamoto Katsuta 88
7. Adrien Fourmaux 71
8. Oliver Solberg 58
9. Sami Pajari 56
10. Gregoire Munster 21
MM-sarja võistkondlik punktiseis
1. Toyota Gazoo Racing WRT 513
2. Hyundai Shell Mobis WRT 413
3. M-Sport Ford WRT 143
4. Toyota Gazoo Racing WRT2 96