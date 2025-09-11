X!

TÄNA OTSEBLOGI | Tšiili ralli avapäeval on kavas kuus kiiruskatset

Autoralli
{{1757607000000 | amCalendar}}
Ott Tänak - Martin Järveoja
Ott Tänak - Martin Järveoja Autor/allikas: Hyundai Motorsport
Autoralli

Autoralli MM-sari jätkub sel nädalalõpul neljandat korda sõidetava Tšiili ralliga. ERR-i spordiportaal hoiab lugejaid sündmuste käiguga kursis otseblogi vahendusel.

Tänavuse hooaja 11. etapp ja teine Lõuna-Ameerikas sõidetav ralli on MM-kalendris uuema aja nähtus: esimest korda toimus see alles 2019. aastal, kui võidutses Ott Tänak.

Seejärel jäi mitu aastat vahele: 2020. aastal takistas ralli läbiviimist Tšiilis valitsev keeruline poliitiline olukord, 2021. aastal sai saatuslikuks koroonaviiruse pandeemia ja 2022. aastal ta kavasse ei kuulunud.

2023. aastal kogunesid maailma paremad rallisõitjad Biobio regioonis taas ja jälle võitis Tänak. Kui esimest korda tegi ta seda Toyotaga, siis teist korda M-Sport Fordiga. Seega on eestlasel võimalus võtta kolmas võit kolmanda autoga - seda juhul, kui sel nädalavahetusel õnnestub Hyundaiga triumfeerida.

Eestlane stardib reedel neljandana pärast MM-sarja üldliider Elfyn Evansit (Toyota), mullu Tšiilis võidutsenud Kalle Rovanperät (Toyota) ja kaheksakordset maailmameistrit Sebastien Ogier'd (Toyota) ning enne tiimikaaslast Thierry Neuville'i.

Ajakava:

Reede
SS1 Pulperia 1 19,72 km 14.15
SS2 Rere 1 13,34 km 15.10
SS3 San Rosendo 1 23,32 km 16.01
SS4 Pulperia 2 19,72 km 20.41
SS5 Rere 2 13,34 km 21.36
SS6 San Rosendo 2 23,32 km 22.27

Laupäev
SS7 Pelun 1 15,65 km 15.07
SS8 Lota 1 25,64 km 16.01
SS9 Maria Las Cruces 1 28,31 km 17.05
SS10 Pelun 2 15,65 km 21.07
SS11 Lota 2 25,64 km 22.01
SS12 Maria Las Cruces 2 28,31 km 23.05

Pühapäev
SS13 Laraquete 1 18,62 km 14.23
SS14 BioBio 8,78 km 15.35
SS15 Laraquete 2 18,62 km 16.35
SS16 BioBio 2 8,78 km 19.15

Stardinimekiri

33. Elfyn Evans - Scott Martin Toyota
69. Kalle Rovanperä - Jonne Halttunen Toyota
17. Sebastien Ogier - Vincent Landais Toyota
8. Ott Tänak - Martin Järveoja Hyundai
1. Thierry Neuville - Martijn Wydaeghe Hyundai
18. Takamoto Katsuta - Aaron Johnston Toyota
16. Adrien Fourmaux - Alexandre Coria Hyundai
5. Sami Pajari - Marko Salminen Toyota
13. Gregoire Munster - Louis Louka M-Sport Ford
55. Josh McErlean - Eoin Treacy M-Sport Ford
28. Alberto Heller - Luis Allende M-Sport Ford

MM-sarja individuaalne punktiseis

1. Elfyn Evans 198
2. Kalle Rovanperä 191
3. Sebastien Ogier 189
4. Ott Tänak Ott Tänak 180
5. Thierry Neuville 150
6. Takamoto Katsuta 88
7. Adrien Fourmaux 71
8. Oliver Solberg 58
9. Sami Pajari 56
10. Gregoire Munster 21

MM-sarja võistkondlik punktiseis

1. Toyota Gazoo Racing WRT 513
2. Hyundai Shell Mobis WRT 413
3. M-Sport Ford WRT 143
4. Toyota Gazoo Racing WRT2 96

23.-26. jaanuar Monte Carlo ralli

13.-16. veebruar Rootsi ralli

20.-23. märts Keenia ralli

24.-27. aprill Kanaari saarte ralli

15.-18. mai Portugali ralli

5.-8. juuni Sardiinia ralli

26.-29. juuni Kreeka ralli

17.-20. juuli Eesti ralli

31. juuli – 3. august Soome ralli

28.-31. august Paraguay ralli

11.-14. september Tšiili ralli

16.-19. oktoober Kesk-Euroopa ralli

6.-9. november Jaapani ralli

27.-30. november Saudi Araabia ralli

09:22

11.09

Tänak tulevikust: kõik valikud on endiselt laual

11.09

Tänak oli testikatse kiireim, sõitjad oludest päris selget pilti ei saanud

08.09

Jürgenson ja Oja pälvisid ERC etapil teise koha

06.09

WRC otsib uut promootorit: meil on muudatust kriitiliselt vaja

06.09

Jürgenson ja Oja jahivad ERC etapil Briti meistrivõistluste punkte

04.09

Tänak: loodetavasti sobib Tšiili rohkem ja saame anda vastulöögi

02.09

Virves: lõpptulemusest hoolimata olen Paraguay ralliga rahul

01.09

Evans jätkab MM-sarja liidrina, Ogier lubas tiitli võita

01.09

Tänak sai palju draamat pakkunud Paraguay MM-rallil neljanda koha

31.08

Tänak: autos oli keeruline nädalavahetus

31.08

Tänak viimase päeva eel: ilm mängib olulist rolli

28.08

Tänak oli Paraguay ralli testikatsel teine

26.08

Rallimehed valmistuvad Paraguay teedeks: kõik alustavad nullist

24.08

Jürgenson jääb MM-hooajaga rahule: saime kaotuse kilomeetrile päris heasse kohta

10:13

Las Vegase naiskond lõpetas WNBA põhihooaja rekordilise viskekontserdiga

09:38

Mistra ootab koduses korduskohtumises raske ülesanne

09:22

09:06

EM-ilt eemale jäänud Maik-Kalev Kotsar läheb operatsioonile

08:42

Kilumets Tokyost: kergejõustikufännid peavad tööpäevast minuteid näpistama

08:05

Tallinnas algas Estonian Openi bowlinguturniir

11.09

Mistra alustas hooaega 30-väravalise võiduga

11.09

Sportlased ja pealtvaatajad asuvad kergejõustiku MM-il võitlusse ilmaga

11.09

11.09

Lisovskaja valmistub Pekingi olümpiapileti jahiks

11.09

ETV spordisaade, 11. september

11.09

Hongkongi mängija tegi naiste snuukri ajalugu

11.09

Vuelta lõpuetapile tuuakse lisapolitseijõude

11.09

Narva jätkas Usbekistani tippturniiril viigiga

11.09

Ganna võitis etapi, Almeida võttis Vingegaardilt sekundeid

11.09

11.09

Saalihokinaised koguvad heategevusmänguga raha MM-iks

11.09

Eesti vabavõitleja sai Rajul konkurendi vigastuse tõttu uue vastase

11.09

LHKK: liikumisharjumusi saab kujundada samamoodi kui hommikust hambapesu

11.09

Etioopia medalinõudleja MM sattus dopinguküsimuse tõttu ohtu

11.09

Teivashüppe kuningas Duplantis avaldas oma edu saladuse

11.09

Täismahus: Pohlak selgitab enda vaateid Venemaa-küsimuses

03.09

2025. aasta kergejõustiku MM-i ajakava ja ülekanded

10.09

Pohlak: Venemaa väljaarvamine UEFA-st oleks väga veider

11.09

Doncic kirus kaotuse järel kohtunikke: seda ei ole minuga varem juhtunud

11.09

11.09

Sportlased ja pealtvaatajad asuvad kergejõustiku MM-il võitlusse ilmaga

11.09

11.09

Usain Bolt: ma ei muretse oma rekordite pärast

11.09

NHL-i täht lükkas tagasi rekordilise lepingu

