OTSEBLOGI | Tänak võitis märgadel teedel päeva kaks esimest katset

{{1757607000000 | amCalendar}}
Ott Tänak - Martin Järveoja
Ott Tänak - Martin Järveoja Autor/allikas: Hyundai Motorsport
Autoralli MM-sari jätkub sel nädalalõpul neljandat korda sõidetava Tšiili ralliga. ERR-i spordiportaal hoiab lugejaid sündmuste käiguga kursis otseblogi vahendusel.

Laupäeva hommikul tervitas sõitjaid vihmane ilm ning vesised ja mudased teed. Esimesena startinud Ott Tänak (Hyundai) võttis avakatselt kohe võidu ja ülejäänutest kohanes kõige paremini Elfyn Evans (Toyota), kes tõusis kohe viiendalt kohalt kolmandaks. Tehnilised probleemid lõpetasid aga M-Sport Fordi meeste Joshua McErleani ja Alberto Helleri edenemise.

Päeva teisel katsel vihma ei sadanud, aga tee oli siiski märg ja Tänak sai taas kindla katsevõidu. Üldarvestuses aga seis tihenes veelgi - esimesed neli mahtusid kaheksanda katse järel viie sekundi sisse.

Seis 8. katse järel: 1. Fourmaux 1:24.16,4, 2. Evans +0,9, 3. Neuville +4,3, 4. Ogier +4,9, 5. Pajari +17,4, 6. Rovanperä +52,6, 7. Munster +1.07,4, 8. Katsuta +1.21,2, ..., Tänak +9.14,4.

Stardijärjekord laupäeval: 1. Tänak, 2. Heller, 3. McErlean, 4. Rovanperä, 5. Munster, 6. Katsuta, 7. Evans, 8. Pajari, 9. Ogier, 10. Neuville, 11. Fourmaux.

Reede

Ralli avakatsel näitas kõige paremat minekut Kalle Rovanperä (Toyota), kes edestas 3,9 sekundiga Elfyn Evansit (Toyota) ja 4,7 sekundiga Ott Tänakut (Hyundai).

Kõige ärevamalt möödus katse aga iirlase Josh McErleani (M-Sport Ford) jaoks, kes tegi kohe alguses kiirel lõigul pirueti, aga jäi siiski õnnekombel teele püsima, kuigi auto sai omajagu räsida. Katse lõpuks kogunes kaotust Rovanperäle pea minut.

Teisel katsel näitas taas kiireimat minekut Rovanperä, aga teist aega näitas Tänak, kes tõusis sellele positsioonile ka kokkuvõttes. Katset iseloomustas ka lõpukilomeetrite udu, mis mõnele sõitjale sobis ilmselgelt paremini kui teisele.

Esimesed kaks katset võitnud Rovanperä sõitis kolmandal katsel vastu valli ja tema Toyota rehv lõhkes. Kuna see oli üsna katse alguses, kaotas soomlane parematele enam kui minuti ja langes vähemalt hetkel kõrgest mängust.

Tänak aga liidriks ei tõusnud, sest jäi sel katsel sekundiga alla Evansile ja hoopis MM-sarja üldliider võttis sisse liidrikoha. Eestlane kaotas talle lõunapausiks siiski vaid poole sekundiga ja kolmandaks tõusis Adrien Fourmaux (Hyundai).

Kuigi Evans stardib kruusarallil esimesena, siis oli ta sellest hoolimata mitte teepuhastaja, vaid kõige kiirem. "Seda on raske selgitada," lausus Tänak pärast hommikusi katseid. "Selge see, et teedel on veidi lahtist kruusa, aga see ei kao ära. Vastupidi, pinnas läheb korrast ära ja kohati isegi pehmeks. Nii et tingimused ei ole siin tavapärased."

Kuigi hommikused katsed olid päris niisked, siis keskpäeval säras rallipargis päike. "Praegu on veel raske midagi kindlat väita," ütles eestlane. "Siin teenindusalas särab päike, kuigi on ka veidi udu. Ülesõitudel oli juba päikesepaisteline. Peame jälgima, kuidas ilm muutub."

Pärastlõuna pakkus rallimeestele võrreldes hommikuga hoopis teistsuguseid olusid. Tee oli kuivem ja kruusarallile omasemad asjaolud tulid sellega välja ehk esimesed puhastasid rohkem teed ja hiljem startinud lõikasid sellest lõivu. Näiteks Sami Pajari (Toyota) võitis neljanda katse ja Tänak tõusis üldliidriks, kest Evans loobus teepuhastajana järgmistele aega.

Viiendal katsel teenis Tänak ka oma esimese katsevõidu ning kuna teepuhastaja Evans lasi mööda nii Fourmaux' kui ka Neuville'i, saavutas Hyundai enne päeva viimast kiiruskatset kolmikjuhtimise.

Paraku lõppes päev Tänaku jaoks siiski mustades toonides. Viimase katse kuuendal kilomeetril tuli tal mootoriprobleemide tõttu kuuendal kilomeetril katkestada. Uueks liidriks kerkis Fourmaux, kuid esikolmik mahub päeva lõpuks vaid 2,3 sekundi sisse.

Seis 6. katse järel: 1. Fourmaux 57.48,5, 2. Neuville +1,0, 3. Ogier +2,3, 4. Pajari +11,2, 5. Evans +131, 6. Katsuta +41,0, 7. Munster +49,8, 8. Rovanperä +1.05,0.

Eelvaade

Tänavuse hooaja 11. etapp ja teine Lõuna-Ameerikas sõidetav ralli on MM-kalendris uuema aja nähtus: esimest korda toimus see alles 2019. aastal, kui võidutses Ott Tänak.

Seejärel jäi mitu aastat vahele: 2020. aastal takistas ralli läbiviimist Tšiilis valitsev keeruline poliitiline olukord, 2021. aastal sai saatuslikuks koroonaviiruse pandeemia ja 2022. aastal ta kavasse ei kuulunud.

2023. aastal kogunesid maailma paremad rallisõitjad Biobio regioonis taas ja jälle võitis Tänak. Kui esimest korda tegi ta seda Toyotaga, siis teist korda M-Sport Fordiga. Seega on eestlasel võimalus võtta kolmas võit kolmanda autoga - seda juhul, kui sel nädalavahetusel õnnestub Hyundaiga triumfeerida.

Eestlane stardib reedel neljandana pärast MM-sarja üldliider Elfyn Evansit (Toyota), mullu Tšiilis võidutsenud Kalle Rovanperät (Toyota) ja kaheksakordset maailmameistrit Sebastien Ogier'd (Toyota) ning enne tiimikaaslast Thierry Neuville'i.

Ajakava:

Reede
SS1 Pulperia 1 19,72 km 14.15 Rovanperä
SS2 Rere 1 13,34 km 15.10 Rovanperä
SS3 San Rosendo 1 23,32 km 16.01 Evans
SS4 Pulperia 2 19,72 km 20.41 Pajari
SS5 Rere 2 13,34 km 21.36 Tänak
SS6 San Rosendo 2 23,32 km 22.27 Ogier

Laupäev
SS7 Pelun 1 15,65 km 15.07 Tänak
SS8 Lota 1 25,64 km 16.01 Tänak
SS9 Maria Las Cruces 1 28,31 km 17.05
SS10 Pelun 2 15,65 km 21.07
SS11 Lota 2 25,64 km 22.01
SS12 Maria Las Cruces 2 28,31 km 23.05

Pühapäev
SS13 Laraquete 1 18,62 km 14.23
SS14 BioBio 8,78 km 15.35
SS15 Laraquete 2 18,62 km 16.35
SS16 BioBio 2 8,78 km 19.15

Stardinimekiri

33. Elfyn Evans - Scott Martin Toyota
69. Kalle Rovanperä - Jonne Halttunen Toyota
17. Sebastien Ogier - Vincent Landais Toyota
8. Ott Tänak - Martin Järveoja Hyundai
1. Thierry Neuville - Martijn Wydaeghe Hyundai
18. Takamoto Katsuta - Aaron Johnston Toyota
16. Adrien Fourmaux - Alexandre Coria Hyundai
5. Sami Pajari - Marko Salminen Toyota
13. Gregoire Munster - Louis Louka M-Sport Ford
55. Josh McErlean - Eoin Treacy M-Sport Ford
28. Alberto Heller - Luis Allende M-Sport Ford

MM-sarja individuaalne punktiseis

1. Elfyn Evans 198
2. Kalle Rovanperä 191
3. Sebastien Ogier 189
4. Ott Tänak Ott Tänak 180
5. Thierry Neuville 150
6. Takamoto Katsuta 88
7. Adrien Fourmaux 71
8. Oliver Solberg 58
9. Sami Pajari 56
10. Gregoire Munster 21

MM-sarja võistkondlik punktiseis

1. Toyota Gazoo Racing WRT 513
2. Hyundai Shell Mobis WRT 413
3. M-Sport Ford WRT 143
4. Toyota Gazoo Racing WRT2 96

loetumad

