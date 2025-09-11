OTSEBLOGI | Ott Tänak tõusis Tšiilis liidrikohale

Reede

Ralli avakatsel näitas kõige paremat minekut Kalle Rovanperä (Toyota), kes edestas 3,9 sekundiga Elfyn Evansit (Toyota) ja 4,7 sekundiga Ott Tänakut (Hyundai).

Kõige ärevamalt möödus katse aga iirlase Josh McErleani (M-Sport Ford) jaoks, kes tegi kohe alguses kiirel lõigul pirueti, aga jäi siiski õnnekombel teele püsima, kuigi auto sai omajagu räsida. Katse lõpuks kogunes kaotust Rovanperäle pea minut.

Teisel katsel näitas taas kiireimat minekut Rovanperä, aga teist aega näitas Tänak, kes tõusis sellele positsioonile ka kokkuvõttes. Katset iseloomustas ka lõpukilomeetrite udu, mis mõnele sõitjale sobis ilmselgelt paremini kui teisele.

Esimesed kaks katset võitnud Rovanperä sõitis kolmandal katsel vastu valli ja tema Toyota rehv lõhkes. Kuna see oli üsna katse alguses, kaotas soomlane parematele enam kui minuti ja langes vähemalt hetkel kõrgest mängust.

This is how Kalle lost the lead on SS3 #WRC | #RallyChile pic.twitter.com/ioPlTh6Hel — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) September 12, 2025

Tänak aga liidriks ei tõusnud, sest jäi sel katsel sekundiga alla Evansile ja hoopis MM-sarja üldliider võttis sisse liidrikoha. Eestlane kaotas talle lõunapausiks siiski vaid poole sekundiga ja kolmandaks tõusis Adrien Fourmaux (Hyundai).

Kuigi Evans stardib kruusarallil esimesena, siis oli ta sellest hoolimata mitte teepuhastaja, vaid kõige kiirem. "Seda on raske selgitada," lausus Tänak pärast hommikusi katseid. "Selge see, et teedel on veidi lahtist kruusa, aga see ei kao ära. Vastupidi, pinnas läheb korrast ära ja kohati isegi pehmeks. Nii et tingimused ei ole siin tavapärased."

Kuigi hommikused katsed olid päris niisked, siis keskpäeval säras rallipargis päike. "Praegu on veel raske midagi kindlat väita," ütles eestlane. "Siin teenindusalas särab päike, kuigi on ka veidi udu. Ülesõitudel oli juba päikesepaisteline. Peame jälgima, kuidas ilm muutub."

Pärastlõuna pakkus rallimeestele võrreldes hommikuga hoopis teistsuguseid olusid. Tee oli kuivem ja kruusarallile omasemad asjaolud tulid sellega välja ehk esimesed puhastasid rohkem teed ja hiljem startinud lõikasid sellest lõivu. Näiteks Sami Pajari (Toyota) võitis neljanda katse ja Tänak tõusis üldliidriks, kest Evans loobus teepuhastajana järgmistele aega.

Seis 4. katse järel: 1. Tänak 38.54,1, 2. Evans +6,9, 3. Fourmaux +9,1, 4. Neuville +13,0, 5. Ogier +15,2, 6. Pajari +17,7, 7. Katsuta +46,4, 8. Munster +50,9, 9. Rovanperä +1.07,8.

Eelvaade

Tänavuse hooaja 11. etapp ja teine Lõuna-Ameerikas sõidetav ralli on MM-kalendris uuema aja nähtus: esimest korda toimus see alles 2019. aastal, kui võidutses Ott Tänak.

Seejärel jäi mitu aastat vahele: 2020. aastal takistas ralli läbiviimist Tšiilis valitsev keeruline poliitiline olukord, 2021. aastal sai saatuslikuks koroonaviiruse pandeemia ja 2022. aastal ta kavasse ei kuulunud.

2023. aastal kogunesid maailma paremad rallisõitjad Biobio regioonis taas ja jälle võitis Tänak. Kui esimest korda tegi ta seda Toyotaga, siis teist korda M-Sport Fordiga. Seega on eestlasel võimalus võtta kolmas võit kolmanda autoga - seda juhul, kui sel nädalavahetusel õnnestub Hyundaiga triumfeerida.

Eestlane stardib reedel neljandana pärast MM-sarja üldliider Elfyn Evansit (Toyota), mullu Tšiilis võidutsenud Kalle Rovanperät (Toyota) ja kaheksakordset maailmameistrit Sebastien Ogier'd (Toyota) ning enne tiimikaaslast Thierry Neuville'i.

Ajakava:

Reede

SS1 Pulperia 1 19,72 km 14.15 Rovanperä

SS2 Rere 1 13,34 km 15.10 Rovanperä

SS3 San Rosendo 1 23,32 km 16.01 Evans

SS4 Pulperia 2 19,72 km 20.41 Pajari

SS5 Rere 2 13,34 km 21.36

SS6 San Rosendo 2 23,32 km 22.27

Laupäev

SS7 Pelun 1 15,65 km 15.07

SS8 Lota 1 25,64 km 16.01

SS9 Maria Las Cruces 1 28,31 km 17.05

SS10 Pelun 2 15,65 km 21.07

SS11 Lota 2 25,64 km 22.01

SS12 Maria Las Cruces 2 28,31 km 23.05

Pühapäev

SS13 Laraquete 1 18,62 km 14.23

SS14 BioBio 8,78 km 15.35

SS15 Laraquete 2 18,62 km 16.35

SS16 BioBio 2 8,78 km 19.15

Stardinimekiri

33. Elfyn Evans - Scott Martin Toyota

69. Kalle Rovanperä - Jonne Halttunen Toyota

17. Sebastien Ogier - Vincent Landais Toyota

8. Ott Tänak - Martin Järveoja Hyundai

1. Thierry Neuville - Martijn Wydaeghe Hyundai

18. Takamoto Katsuta - Aaron Johnston Toyota

16. Adrien Fourmaux - Alexandre Coria Hyundai

5. Sami Pajari - Marko Salminen Toyota

13. Gregoire Munster - Louis Louka M-Sport Ford

55. Josh McErlean - Eoin Treacy M-Sport Ford

28. Alberto Heller - Luis Allende M-Sport Ford

MM-sarja individuaalne punktiseis

1. Elfyn Evans 198

2. Kalle Rovanperä 191

3. Sebastien Ogier 189

4. Ott Tänak Ott Tänak 180

5. Thierry Neuville 150

6. Takamoto Katsuta 88

7. Adrien Fourmaux 71

8. Oliver Solberg 58

9. Sami Pajari 56

10. Gregoire Munster 21

MM-sarja võistkondlik punktiseis

1. Toyota Gazoo Racing WRT 513

2. Hyundai Shell Mobis WRT 413

3. M-Sport Ford WRT 143

4. Toyota Gazoo Racing WRT2 96