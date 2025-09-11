Tänak oli testikatse kiireim, sõitjad oludest päris selget pilti ei saanud

Tänak sai esimesel läbimisel kirja aja 3.23,3, kuid teisel olid teeolud paranenud ja tulemus mõnevõrra kiirem. Kui Rovanperä läbis teisel proovimisel katse 3.21,6-ga, siis esimesel 3.23,2-ga.

Paremuselt kolmanda aja sõitis välja Elfyn Evans (Toyota), kes vastupidiselt teistele sai esimesel katsel kirja parema aja (3.21,8) ja teisel kehvema (3.34,0).

Esikolmikule järgnesid Sebastien Ogier (Toyota; 3.22,9), Adrien Fourmaux (Hyundai; 3.23,1), Sami Pajari (Toyota; 3.24,2) ja Takamoto Katsuta (Toyota; 3.25,3). Parim M-Sport Fordi sõitja Josh McErlean piirdus parimal juhul ajaga 3.28,1.

Sõitjate sõnul aga ei kõnelenud 6,2-kilomeetrine testikatse kuigi palju sellest, mida rallilt tegelikult oodata võib, kuna see oli rehvide osas oodatust leplikum. "See oli kasutu testikatse," sõnas näiteks Ogier selle aspekti arvestades otsekoheselt.

Testikatse toimus kohaliku aja järgi neljapäeva hommikul ja peeti pisut niiskemates oludes, kui võib eeldada ülejäänud rallilt.

Ilmselt mängibki Tšiili rallil olulist rolli ilm. Näiteks Tänak läheb reedel teele neljandalt stardipositsioonilt, aga pole kindel, kas ja kui palju see võrreldes eespool startivate konkurentidega eeliseks on.

"Sõltub siinsetest tingimustest. Kui on nii nagu praegu, siis vahet pole," sõnas ta. "Tõenäoliselt see kahe päeva jooksul kuivab. Eks vaatame, mida ilm toob."