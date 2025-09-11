X!

Gruusiale alla jäänud Eesti rannajalgpallikoondis säilitas koha A-liigas

Jalgpall
Eesti rannajalgpallikoondis.
Eesti rannajalgpallikoondis. Autor/allikas: Jose Manuel Alvarez/BSWW
Jalgpall

Eesti rannajalgpallikoondis pidas neljapäeval Itaalias Euroliiga A-divisjoni üleminekuturniiril oma kolmanda ja ühtlasi viimase kohtumise, kui kaotas Gruusiale 2:3. Kaotusest hoolimata tagas Eesti alagrupis esikoha ning säilitas koha Euroopa tugevaimas divisjonis.

Eestil oli avakolmandikul mitmeid võimalusi, kuid need jäid kas enda ebatäpsusest või liivast tingitud rikošettidest realiseerimata. Parim võimalus tekkis kolmandal minutil, kui Sander Lepik mängiti tühja värava ees löögile, kuid pall ei tulnud sobivalt jalale ja lendas üle värava. Kui ise ei suudetud skoori avada, karistas vastane – seitsmendal minutil tekkinud kaitseeksimus andis Gruusiale juhtvärava, vahendab jalgpalliliit.

Teise kolmandiku alguses viigistas Eesti seisu, kui Sander Lepik sooritas kauni käärlöögi. Vastased lõid aga 21. minutil iluvärav vastu, kui paremalt äärelt tulnud kauglöök maandus täpselt siseposti kõrvale ning viis Gruusia taas ette – 1:2.

Lõppkolmandikul, 26. minutil pääses Eesti ehmatusest, kui pall klaariti väravajoonelt, kuid juba minut hiljem kasutas Gruusia ära Eesti ebaõnnestunud lahtimängu ja suurendas eduseisu. 31. minutil jäi Kristian Marmor värava ees täiesti üksi, ent pall ei tulnud löögiks õigesti jalale ning vastaste väravavaht jõudis olukorra päästa.

Eesti vähendas kaotusseisu 17 sekundit enne lõpuvilet, kui enda väljaku poolelt teenitud karistuslöögist saatis Juhan Lilleorg palli võrku. Viimasel sekundil tekkis veel võimalus Lepikul, kuid viigiväravat enam ei sündinud ning mängu lisaajale saata ei õnnestunud.

Lisaks Gruusiale oli Eesti sõelmängudes vastamisi Türgi ja Lätiga. Türgi üle teenis Eesti 4:3 võidu, Läti alistati tulemusega 8:2. Nelja meeskonna miniturniirilt kindlustasid koha A-divisjonis alagrupivõitja Eesti ning teise koha teeninud Türgi. Järgmisel aastal võistlevad aste madalamal, B-divisjonis Läti ja Gruusia.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

15:46

Täismahus: Pohlak selgitab enda vaateid Venemaa-küsimuses

13:49

Gruusiale alla jäänud Eesti rannajalgpallikoondis säilitas koha A-liigas

09:50

Man Unitedist lahkunud Eriksen siirdus mängima Saksamaale

10.09

Patrik Kristal elust Saksamaal: saan korralikult mänguminuteid

10.09

Täringujalgpalli Eesti meister selgub novembri alguses

10.09

Pohlak: Venemaa väljaarvamine UEFA-st oleks väga veider

10.09

Eesti rannajalgpallikoondis jätkas sõelmänge suure võiduga Läti üle

10.09

Boliivia üllatas Brasiiliat, Ecuador alistas Argentina

10.09

Noormeeste U-16 koondis kaotas Soome Tulevikule

10.09

40-aastane Ronaldo kerkis MM-valiksarja väravalööjate tabelis esimeseks

sport.err.ee uudised

16:18

Etioopia medalinõudleja MM sattus dopinguküsimuse tõttu ohtu

15:46

Täismahus: Pohlak selgitab enda vaateid Venemaa-küsimuses

15:41

Tartu Titans võõrustab hooaja teises mängus Vilniuse klubi

15:09

Lajal avab Davise karikamatši Mehhiko teise reketi vastu

14:25

Nurme ja Latsepovi stardiaeg MM-il toodi kuumuse tõttu varasemaks

13:49

Gruusiale alla jäänud Eesti rannajalgpallikoondis säilitas koha A-liigas

12:58

NHL-i täht lükkas tagasi rekordilise lepingu

12:21

Teivashüppe kuningas Duplantis avaldas oma edu saladuse

11:35

Usain Bolt: ma ei muretse oma rekordite pärast

10:40

Legendaarse spordiajakirjaniku Lembitu Kuuse sünnist möödus 75 aastat

09:50

Man Unitedist lahkunud Eriksen siirdus mängima Saksamaale

09:18

Seeman sai loobumisvõiduga poolfinaali

08:44

Doncic kirus kaotuse järel kohtunikke: seda ei ole minuga varem juhtunud

08:05

Käsipalli naiste meistriliigas pandi pall mängu

10.09

Doncici vägevast etteastest Saksamaa vastu ei piisanud

10.09

Alevil on olümpiaks plaan paigas: ma ei mõtle 10 km peale nii palju kui 50 km peale

10.09

ETV spordisaade, 10. september

10.09

HC Panter kaotas Balti liigas mullusele hõbedameeskonnale

10.09

Käsipalli meistriliigas olid avavoorus võidukad kodumeeskonnad

10.09

Soome kapten: Serbia alistamine oli suur asi, aga nüüd tegime ajalugu

loetumad

10.09

Pohlak: Venemaa väljaarvamine UEFA-st oleks väga veider

10.09

Soome korvpallikoondis pääses esmakordselt EM-il medalimängudele

10.09

Doncici vägevast etteastest Saksamaa vastu ei piisanud

12:21

Teivashüppe kuningas Duplantis avaldas oma edu saladuse

08:44

Doncic kirus kaotuse järel kohtunikke: seda ei ole minuga varem juhtunud

03.09

2025. aasta kergejõustiku MM-i ajakava ja ülekanded

10.09

Endine maailma esireket sai dopinguametniku tõukamise eest tegutsemiskeelu

10.09

Türgi koondise oluline lüli jookseb poolfinaali eel ajaga võidu

10.09

40-aastane Ronaldo kerkis MM-valiksarja väravalööjate tabelis esimeseks

10.09

Eesti jõutõstja Eliise Mikomägi tuli taas maailmameistriks

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo