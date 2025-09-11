Gruusiale alla jäänud Eesti rannajalgpallikoondis säilitas koha A-liigas

Eesti rannajalgpallikoondis pidas neljapäeval Itaalias Euroliiga A-divisjoni üleminekuturniiril oma kolmanda ja ühtlasi viimase kohtumise, kui kaotas Gruusiale 2:3. Kaotusest hoolimata tagas Eesti alagrupis esikoha ning säilitas koha Euroopa tugevaimas divisjonis.

Eestil oli avakolmandikul mitmeid võimalusi, kuid need jäid kas enda ebatäpsusest või liivast tingitud rikošettidest realiseerimata. Parim võimalus tekkis kolmandal minutil, kui Sander Lepik mängiti tühja värava ees löögile, kuid pall ei tulnud sobivalt jalale ja lendas üle värava. Kui ise ei suudetud skoori avada, karistas vastane – seitsmendal minutil tekkinud kaitseeksimus andis Gruusiale juhtvärava, vahendab jalgpalliliit.

Teise kolmandiku alguses viigistas Eesti seisu, kui Sander Lepik sooritas kauni käärlöögi. Vastased lõid aga 21. minutil iluvärav vastu, kui paremalt äärelt tulnud kauglöök maandus täpselt siseposti kõrvale ning viis Gruusia taas ette – 1:2.

Lõppkolmandikul, 26. minutil pääses Eesti ehmatusest, kui pall klaariti väravajoonelt, kuid juba minut hiljem kasutas Gruusia ära Eesti ebaõnnestunud lahtimängu ja suurendas eduseisu. 31. minutil jäi Kristian Marmor värava ees täiesti üksi, ent pall ei tulnud löögiks õigesti jalale ning vastaste väravavaht jõudis olukorra päästa.

Eesti vähendas kaotusseisu 17 sekundit enne lõpuvilet, kui enda väljaku poolelt teenitud karistuslöögist saatis Juhan Lilleorg palli võrku. Viimasel sekundil tekkis veel võimalus Lepikul, kuid viigiväravat enam ei sündinud ning mängu lisaajale saata ei õnnestunud.

Lisaks Gruusiale oli Eesti sõelmängudes vastamisi Türgi ja Lätiga. Türgi üle teenis Eesti 4:3 võidu, Läti alistati tulemusega 8:2. Nelja meeskonna miniturniirilt kindlustasid koha A-divisjonis alagrupivõitja Eesti ning teise koha teeninud Türgi. Järgmisel aastal võistlevad aste madalamal, B-divisjonis Läti ja Gruusia.