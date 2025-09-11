Käsipalli naiste meistriliigas pandi pall mängu

Mella kasuks neli väravat visanud Anastassia Volkova sõnul oli esimene mäng rahulik. "Kõik mängijad said mänguaega, mida näitab ka visatud väravate võrdne jagunemine," märkis Volkova, lisades, et naiskond peab parandama mängutempot ja vähendama eksimusi kaitses.

Tapa mängiv treener Marjette Maie Münster tõdes, et naiskond sai esimese mängu pealt kinnitust, et treenerita on raske mängida. "Mäng oli rabe. Me ei saanud oma rünnakut käima ning ei suutnud väga palju olukordi ära realiseerida."

11 väravat kirja saanud Münster tõi positiivse asjana välja selle, et Tapa on tahtnud oma mängu natukene kiiremaks saada ning kui seda suudeti, siis kulges mäng väga hästi.

Neljapäeva õhtul lähevad vastamisi Mistra ja mõneaastase pausi järel meistriliigasse naasnud HC Tabasalu.