X!

Käsipalli naiste meistriliigas pandi pall mängu

Käsipall
Käsipalli naiste meistriliiga: SK Tapa/Tapa valla Sk - KPK Mella
Käsipalli naiste meistriliiga: SK Tapa/Tapa valla Sk - KPK Mella Autor/allikas: Sten Reinvart/Eesti Käsipalliliit
Käsipall

Kolmapäeval algas käsipalli naiste meistriliiga Mella ja SK Tapa/Tapa valla spordikooli kohtumisega, mille Mella võitis 30:24 (15:11).

Mella kasuks neli väravat visanud Anastassia Volkova sõnul oli esimene mäng rahulik. "Kõik mängijad said mänguaega, mida näitab ka visatud väravate võrdne jagunemine," märkis Volkova, lisades, et naiskond peab parandama mängutempot ja vähendama eksimusi kaitses.

Tapa mängiv treener Marjette Maie Münster tõdes, et naiskond sai esimese mängu pealt kinnitust, et treenerita on raske mängida. "Mäng oli rabe. Me ei saanud oma rünnakut käima ning ei suutnud väga palju olukordi ära realiseerida."

11 väravat kirja saanud Münster tõi positiivse asjana välja selle, et Tapa on tahtnud oma mängu natukene kiiremaks saada ning kui seda suudeti, siis kulges mäng väga hästi.

Neljapäeva õhtul lähevad vastamisi Mistra ja mõneaastase pausi järel meistriliigasse naasnud HC Tabasalu.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

käsipalliuudised

08:05

Käsipalli naiste meistriliigas pandi pall mängu

10.09

Käsipalli meistriliigas olid avavoorus võidukad kodumeeskonnad

09.09

Naiste käsipalli meistriliiga alustab: oleme seda pikalt oodanud

07.09

Mistra alustas eurohooaega kaotusega

06.09

Teenekas soomlane hakkab kaasajastama Eesti käsipallifilosoofiat

06.09

Käsipallihooaeg algas Serviti karikavõiduga

04.09

Mistra alustab euroteekonda Austrias: eksimisruumi ei ole

02.09

Taas meistriliigas mängiva Tapa treener: raske oli mehi pehmeks rääkida

02.09

Põlva Serviti ja Viljandi HC avavad superkarikaga käsipallihooaja

19.08

HC Tallinn uuel hooajal kõrgliigas ei osale: naaseme vaid kahel juhul

29.07

Noodla asendati kogenud soomlasega, eesmärk on ühtne süsteem kogu Eesti käsipallis

27.07

Käsipallineiud pidid Balti mere turniiril tunnistama leedukate paremust

24.07

Eesti tüdrukute käsipallikoondis osaleb Balti mere turniiril

16.07

Viljandi käsipalliklubi sai Euroopa karikasarjas karmi loosi

04.07

Käsipalli noortekoondis lõpetas EM-i kaheksandal kohal

multimeedia

sport.err.ee uudised

09:18

Seeman sai loobumisvõiduga poolfinaali

08:44

Doncic kirus kaotuse järel kohtunikke: seda ei ole minuga varem juhtunud

08:05

Käsipalli naiste meistriliigas pandi pall mängu

10.09

Doncici vägevast etteastest Saksamaa vastu ei piisanud

10.09

Alevil on olümpiaks plaan paigas: ma ei mõtle 10 km peale nii palju kui 50 km peale

10.09

ETV spordisaade, 10. september

10.09

HC Panter kaotas Balti liigas mullusele hõbedameeskonnale

10.09

Käsipalli meistriliigas olid avavoorus võidukad kodumeeskonnad

10.09

Soome kapten: Serbia alistamine oli suur asi, aga nüüd tegime ajalugu

10.09

Patrik Kristal elust Saksamaal: saan korralikult mänguminuteid

10.09

Vuelta parim noorrattur teenis profikarjääri esimese võidu

10.09

Soome korvpallikoondis pääses esmakordselt EM-il medalimängudele

10.09

Türgi koondise oluline lüli jookseb poolfinaali eel ajaga võidu

10.09

Täringujalgpalli Eesti meister selgub novembri alguses

10.09

Sulgpalli olümpiavõitja kahtleb olulises reeglimuudatuses

loetumad

10.09

Pohlak: Venemaa väljaarvamine UEFA-st oleks väga veider

10.09

Soome korvpallikoondis pääses esmakordselt EM-il medalimängudele

10.09

Doncici vägevast etteastest Saksamaa vastu ei piisanud

10.09

40-aastane Ronaldo kerkis MM-valiksarja väravalööjate tabelis esimeseks

09.09

Eesti jalgpallikoondis jättis Andorra vastu võimalused realiseerimata

03.09

2025. aasta kergejõustiku MM-i ajakava ja ülekanded

10.09

Endine maailma esireket sai dopinguametniku tõukamise eest tegutsemiskeelu

10.09

Norra lõi Haalandi juhtimisel Moldovale 11 väravat

09.09

Kreeka lõpetas korvpalli EM-il Leedu teekonna

10.09

Türgi koondise oluline lüli jookseb poolfinaali eel ajaga võidu

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo