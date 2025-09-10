X!

Käsipalli meistriliigas olid avavoorus võidukad kodumeeskonnad

Käsipall
Patrick Padjuse (palliga) seitse väravat tõid Mistrale võidu. Autor/allikas: Arvi Sirm/Mistra
Kolmapäeval alanud Eesti meeste käsipalli meistriliigas olid avavoorus võidukad kodupubliku ees mänginud Põlva Serviti, Viljandi HC ja Mistra.

Vooru keskses kohtumises läksid vastamisi möödunud hooajal pronksiseerias kohtunud Mistra ja HC Kehra/Horizon Pulp&Paper. Mistra võttis Patrick Padjuse ja Karl Roosna tabamuste toel esimese poolaja keskpaigaks 10:7 edu. Kehra suutis aga 26. minutiks Maksim Tanner McCauley värava järel vahe ühele vähendada. Perioodi lõpus olid aga võõrustajad taas teravamad ning võtsid garderoobi kaasa 19:16 edu.

Teisel perioodil hoidis Mistra pidevalt juhtohjasid enda käes. Kuigi korraks lasti vastased ka kahe värava kaugusele, siis 56. minutiks viis Martin Nerut võõrustajad juba 32:26 eduseisu ja lõppseisuks vormistas Sigmar Seermann Kehra poolelt karistusviskest 28:32.

"Mängu algus oli väga tasavägine ning oli näha, et mõlemad meeskonnad veel rapsisid ning oli tunda, et hooaeg on alles käima läinud," alustas Mistra mängumees Patrick Padjus. "Lõpuks suutsime siiski eurosarja vormi ning kõvade treeningute pealt kohtumise enda kasuks kallutada."

Valitsev Eesti meister Põlva Serviti noortele HC Viimsi/Alexela meestele palju lootust ei andnud ning juba esimese poolaja lõpuks võeti Mathias Rebase tabamuste järel 17:10 eduseis. Teisel perioodil venis põlvakate edu korraks 11-väravaliseks, kuid lõppseisuks tegi Mart Heinsalu Viimsi poolelt 26:34.

Sel hooajal meistriliigasse naasnud SK Tapa/Team Kaitsevägi alustas Viljandis kõva heitlust ning terve esimene poolaeg möödus võrdsete võitluses. 28. minutil sai Islandilt Viljandisse naasnud Ott Varik punase kaarti ning tema jaoks oli kohtumine lõppenud. Vaatamata sellele ja Marcus Rätteli viiele tabamusele, viis Andrei Basarabi värav viljandlased perioodi lõpuks siiski 15:13 ette.

Teisel poolajal tegi Viljandi HC aga käiguvahetuse ja sõitis vastastelt kindlalt eest ära. Lõppseisuks vormistati 34:23. "Esimesel poolajal patustasime pallikaotustega ning ei suutnud oma realiseerimist korda saada. Kuidagi otsisime enda mängu," ütles Viljandi HC mängumees Hendrik Koks. "Teisel perioodil saime oma asjad jooksma ning suutsime palli väravasse visata ning selle abil suutsime lõpuks vahe sisse teha."

Toimetaja: Henrik Laever

